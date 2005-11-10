Bologna, Bernardeschi out contro l'Ascoli a scopo precauzionale: domani sarà in gruppo

Il Bologna ha perso ieri 3-1 in amichevole contro l'Ascoli, con Raffaele Palladino che ha dovuto fare a meno di Federico Bernardeschi. Il numero 10 aveva abbandonato anzitempo il campo contro il Torino a causa di un fastidio muscolare ed è stato lasciato a riposo a livello precauzionale. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, da domani dovrebbe comunque tornare in gruppo ed esserci per il match contro il Lecce al Via del Mare.

La nota di ieri del Bologna

"Prosegue la preparazione dei rossoblù a Casteldebole. Questa mattina i ragazzi di Mister Palladino hanno svolto un allenamento congiunto con l’Ascoli, formazione che milita in Serie B: palestra, attivazione atletica e partitella. Programma differenziato per Jens Odgaard". Nessun riferimento all'ex Juventus e Fiorentina, che ha però solo guardato i compagni.