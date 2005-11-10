Juventus, dall'Inghilterra: occhi su Madueke che può lasciare l'Arsenal. C'è anche l'Atletico

La Juventus guarda in Premier League per rinforzare le corsie offensive e avrebbe inserito Noni Madueke tra i profili da seguire. Secondo quanto riferisce il Telegraph, la situazione dell'esterno dell'Arsenal sta attirando l'attenzione di diversi club impegnati in Champions League. Il ventiquattrenne sta infatti trovando poco spazio nella formazione londinese e il ridotto minutaggio gli è costato anche la convocazione con l'Inghilterra per questa sosta dedicata alle nazionali. Una situazione che potrebbe alimentare le indiscrezioni sul suo futuro in vista delle prossime finestre di mercato.

Juventus su Madueke, concorrenza dell'Atletico Madrid

Tra le società interessate ci sarebbe proprio la Juventus, che monitora l'evoluzione della situazione insieme all'Atletico Madrid. Madueke era approdato all'Arsenal nell'estate del 2025, quando i Gunners avevano investito circa 52 milioni di sterline per acquistarlo dal Chelsea. L'investimento importante effettuato dal club inglese rappresenta inevitabilmente un elemento da considerare per qualsiasi eventuale operazione, anche perché l'esterno resta legato all'Arsenal da un contratto valido fino al 2029.

Madueke cerca spazio: una sola presenza da titolare

Il problema principale per Madueke è rappresentato dal minutaggio raccolto in questo avvio di stagione. In Premier League è stato utilizzato esclusivamente entrando dalla panchina, mentre l'unica presenza dal primo minuto è arrivata nella vittoria contro l'Ipswich nel terzo turno di Carabao Cup. Una situazione ben diversa dalle aspettative che avevano accompagnato il suo trasferimento all'Arsenal. La Juventus resta quindi alla finestra insieme all'Atletico Madrid: molto dipenderà dallo spazio che il classe 2002 riuscirà a conquistare nei prossimi mesi e dalla posizione che assumeranno i Gunners davanti a eventuali offerte.