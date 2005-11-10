L'Italia Under 21 si gioca l'accesso all'Europeo: cosa serve contro la Polonia per staccare il pass
Lorenzo Di Benedetto
Ultima giornata del Gruppo E di qualificazione all'Europeo di categoria per l'Italia Under 21 di Silvio Baldini che prima degli ultimi novanta minuti del girone si trova al secondo posto alle spalle della Polonia, avversaria degli azzurrini proprio oggi alle 18.15 allo stadio Adriatico di Pescara.
Cosa serve all'Italia U21 per qualificarsi direttamente?
Partiamo dalla classifica: la selezione di Silvio Baldini si trova a tre punti di distanza dalla Polonia, a causa della sconfitta rimediata nella gara di andata lo scorso 14 novembre 2025 per 2-1 e il regolamento, in caso di arrivo a pari punti, parla chiaro: conteranno gli scontri diretti. Ecco perché gli Azzurrini dovranno vincere con almeno due gol di scarto, per staccare il pass diretto per l'Europeo della prossima estate.
Cosa succederà in caso di secondo posto?
Se l'Italia Under 21 dovesse vincere con un solo gol di scarto entrerebbe in gioco la differenza reti ma la Polonia resterebbe a +1, mentre in caso di pareggio o di sconfitta i polacchi, chiaramente, chiuderebbero davanti in classifica, al primo posto, con l'Italia seconda. A quel punto Cisse e compagni avrebbero comunque una possibilità di qualificarsi direttamente, come migliore seconda, ma servirà guardare anche gli altri risultati degli altri gironi. Oppure via ai playoff, che vedrebbero impegnata l'Italia contro un'altra delle seconde classificate.