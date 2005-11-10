Rizzetta chiarisce: "Non ci sono offerte per il Campobasso, men che meno trattative per cederlo"

Al netto dell'1-1 contro la Torres arrivato ieri, nel corso dell'8ª giornata del campionato di Serie B, il presidente del Campobasso Matt Rizzetta ha parlato alla stampa, per chiarire le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo a una possibile cessione del club.

Queste, riprese dai canali ufficiali della società, le sue parole in merito: "Non abbiamo nessun tipo di offerta sul tavolo e non c’è alcuna trattativa in corso per la cessione della società. Salvo sorprese, non abbiamo alcun interesse a vendere il Campobasso FC. Oggi la nostra attenzione è rivolta esclusivamente alla squadra, al lavoro quotidiano e al proseguimento del campionato. Per quanto riguarda eventuali discorsi di natura societaria, saranno valutati a fine campionato, con la necessaria calma e sulla base di una serie di valutazioni che faremo al momento opportuno".

Ha dunque poi concluso: "L'obiettivo è pensare al Campobasso e al nostro campionato".