Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Venezia, Rogg e Boscaro fra nuovo stadio e altre novità: "Avremo un'altra dimensione"

TMW
Daniele Najjar
autore
Daniele Najjar
ieri alle 18:22Serie A
05.10.2026 18:22Serie A
Fonti preferite
Annunciato l'arrivo di una "House of Venezia"
FotoTUTTOmercatoWEB

Andrea Rogg, Director of Operation del Venezia e Nicola Boscaro, Chief Revenue Officer del club, sono intervenuti nel corso del lancio dei primi 25 candidati al premio European Golden Boy, per parlare degli investimenti che il club sta facendo in ottica futura tanto per il nuovo stadio, quanto per le strutture d'allenamento a Ca' Venezia.

Fra le loro parole, spicca la novità legata alla 'House of Venezia' ed emerge la convinzione che il progetto del Venezia possa avere una ulteriore spinta importante dalle novità sulle quali il club sta puntando dal punto di vista delle infrastrutture e non solo.

Le parole di Andrea Rogg

Queste la parole di Andrea Rogg, a partire dal progetto per il nuovo stadio nel "Bosco dello Sport: "Un progetto che parte da lontano, da una strategia molto chiara della nostra proprietà che ha investito molto nelle infrastrutture. Il mio primo passaggio al Venezia è avvenuto 10 anni fa, l'allenatore era Filippo Inzaghi. Provavo ammirazione per il fatto che allenava in un campo dove l'erba veniva tagliata 2-3 giorni prima che la squadra rientrasse dalla pausa estiva, in quello che era un bellissimo prato di erbe mediche (sorride, n.d.r.). Oggi abbiamo un centro sportivo d'eccellenza dove si allenano tutte le nostre squadre in sei campi, tre appena fatti misti, gli altri in erba naturale. La proprietà ha costruito una casa per il Venezia con uffici, due palestre, gli uffici e gli spogliatoi per il settore giovanile".

Poi annuncia un'ulteriore novità: "Gli investimenti non si fermano, ci hanno appena approvato una 'House of Venezia' con delle camere interne e qui - con l'arrivo poi del secondo investimento infrastrutturale in partnership con il Comune, che è il nuovo stadio - la prima squadra farà i ritiri interni, così come il settore giovanile. Il progetto parte da molto lontano e i risultati si vedono: negli ultimi sei anni siamo saliti tre volte in Serie A. Pensiamo che questo sia dovuto a questi investimenti".

Poi fa notare: "Il centro sportivo ha attratto investimenti, bisogna meritarseli. A Venezia abbiamo avuto moltissima fortuna trovando un'amministrazione comunale lungimirante che ha reso possibile che questi investimenti venissero sfruttati, visto che ci sono casi in cui ci sono molti paletti per i quali gli investimenti si perdono."

Una riflessione sul percorso fatto in questi anni: "Prima dell'ultimo decennio della proprietà americana Venezia ha avuto alti e bassi, con molti fallimenti e ripartenze da zero. L'ultima stagione di Serie B è stata di vertice, con diversi record: abbiamo fatto più 'tutti esauriti' in B che nell'anno precedente in Serie A. Poi l'Academy: abbiamo portato tutto dentro al club, speriamo che questo crei l'ultimo anello di congiunzione con le famiglie e il territorio. Vogliamo attrarre anche tutti quei tifosi 'religiosi', che possano considerare il Venezia la loro prima squadra in futuro, visto che oggi ce ne sono molti che magari tifano anche il Milan, la Juve e via dicendo".

Sulla possibilità che potrebbero avere i tifosi di giocare nei pressi del centro sportivo: "Questo è vero parzialmente. Giocare all'interno del centro sportivo non è semplice, ma abbiamo acquistato 7mila metri quadrati nei pressi del centro sportivo con l'idea di creare una hub che possa essere vissuta da ragazzi e famiglie prima e dopo gli allenamenti. Ma ci sono delle zone che devono rimanere off limits".

Le parole di Nicola Boscaro

Queste le parole di Boscaro: "Sono arrivato a maggio dopo sei anni di Milan: uno dei motivi che mi ha convinto del progetto è stato il nuovo stadio. Un progetto che può portare il Venezia in una dimensione diversa da quella di oggi. Ci saranno molte più opportunità in termini di ricavi. Da 250 posti in hospitality a 2500, tanto per fare un esempio. Questo tipo di aumento di ricavi ci permetterà di poter poi continuare a investire anche sui singoli talenti piuttosto che sulle infrastrutture".

Alla domanda se il Venezia pensa di creare qualcosa legato all'hype oltre al campo, come fatto dal Como con gli attori famosi, Boscaro chiarisce: "Abbiamo grande rispetto per ciò che ha fatto il Como, ma noi non siamo il Como, siamo diversi, l'hype attorno al Venezia ed il brand è qualcosa su cui si lavora da anni. La maglia del Venezia è una delle più apprezzate. Sicuramente c'è la volontà di rendere il calcio un po' più entertainment, ma andare a lavorare proprio su quel livello non direi. Un esempio sono i concerti che potremo ospitare diventando i concessionari del nuovo stadio".

Articoli correlati

Immagine news 1
Venezia, Rogg sul nuovo stadio: "Consegna ottobre 2027. Si vede già la Curva Sud"
Immagine news 2
Venezia, Rogg: "Prima gara nel nuovo stadio? Da cronoprogramma entro fine 2027"
Immagine news 3
Venezia, Rogg: "Salvezza? Daremo il massimo". Poi il commento su Di Francesco

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
09:00 Serie AFocus TMW
Focus TMWOcchio alle scadenze, i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto
Immagine news 2
08:55 Serie A
Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine news 3
08:51 Serie A
Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine news 4
08:45 Serie AFocus TMW
Focus TMWPanchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine news 5
08:40 Serie A
Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine news 6
08:35 Serie A
Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Immagine news 7
08:30 Serie A
Juventus, manovre in corso: per il ruolo di capo scout c'è un uomo di fiducia di Carnevali
Immagine news 8
08:24 Serie A
Gonçalo Inacio ignorato dal Portogallo e la valutazione scende. Il Milan lo tiene d'occhio
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Difeso dalla Serie A e dalla stampa, osteggiato dalla politica: per Malagò pronta la soluzione all'italiana. Mancini fuori da ogni diatriba. Nations League un problema, non la maxi-sosta
Primo piano
Immagine top news n.0 Malagò commissariato da… Malagò. La soluzione all’italiana: entro il 6 gennaio elezioni, che farà la A?
Immagine top news n.1 L'Italia cala il tris e mette al sicuro Mancini: "A novembre ci giocheremo il 1° posto"
Immagine top news n.2 Conte e il club che ha perso di vista la propria storia: parte il toto futuro per il tecnico più ambito
Immagine top news n.3 Malagò commissario di se stesso: la svolta per portare la FIGC fuori dal caos
Immagine top news n.4 C'è una nuova Italia a cui aggrapparsi! Turchia battuta di nuovo, finisce 3-1
Immagine top news n.5 L'Italia Under 21 è qualificata all'Europeo. Polonia annientata: 6-2 il finale a Pescara
Immagine top news n.6 Commissariamento FIGC? Comunicato Lega Serie A: "Sarebbe inopportuno. Completo supporto a Malagò"
Immagine top news n.7 Inacio Pià: "Spero in qualche minuto stasera: Samuele ti crea la giocata, alla Rodrygo"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
Immagine news podcast n.2 A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.4 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Serie A, la ripresa tra conferme e risposte. Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Penta: "Se Spalletti non centra la Champions, sarà dura andare avanti"
Immagine news Altre Notizie n.3 Italia, Massimo Orlando: "Bravo Mancini a ricreare una squadra vogliosa"
Serie A
Immagine box news Serie A Occhio alle scadenze, i giocatori che entrano nell'ultimo anno di contratto
Immagine box news Serie A Braglia: "L'inizio del Genoa è stato complicatissimo ma De Rossi l'ultimo dei colpevoli"
Immagine box news Serie A Zanetti: "Lautaro già un leader dell'Argentina. Non solo un riferimento nell'Inter"
Immagine box news Serie A Panchina cercasi: tanti allenatori top ancora senza panchina. Occhio a Conte e Motta
Immagine box news Serie A Udinese, Kabasele: "Alaba incredibile. Prima sarà disponibile e prima ci porterà qualità"
Immagine box news Serie A Di Gennaro: "Il vero salto di qualità Kayode l'ha fatto andando a giocare in Premier"
Serie B
Immagine box news Serie B Sampdoria, 26 partite saltate per infortuni muscolari: sotto esame tutto lo staff
Immagine box news Serie B Serie B, gli ammoniti e gli espulsi in vista della 6ª giornata: sono 9 giocatori con 3 gialli
Immagine box news Serie B Avellino, per la Sampdoria Nesta ritrova Palmiero ma perde Di Maggio
Immagine box news Serie B Palermo, nuovo 'Renzo Barbera': il Comune chiede di chiarire i conti dell'opera
Immagine box news Serie B Empoli, verso il Palermo: Curto ci sarà. Dubbi su Magnino. Quattro gli infortunati
Immagine box news Serie B 'Premio Gentleman - Piermario Morosini': tre le nomination per la Serie B
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: la Folgore esonera Belmonte e sceglie Guidi
Immagine box news Serie C Reggiana, Crisetig: "Ottima partita, spiace non aver portato a casa nemmeno un punto"
Immagine box news Serie C Serie C, il meglio dei tre gironi dopo 8 giornate: Spezia leader per punti e vittorie
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il primo ko: "Sconfitta utile per tornare con i piedi per terra"
Immagine box news Serie C Spezia, Stillitano: “Battuto un avversario tosto. Classifica? Ne riparliamo ad aprile”
Immagine box news Serie C Union Brescia, il derby col Lecco costa caro due volte. Zennaro fuori almeno 3 settimane
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Problemi fisici e pochi minuti, così Linari è rimasta fuori dall'Italia. Ma la porta è aperta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, la Top11 della 2ª giornata: poker della Roma dopo la vittoria nel derby.
Immagine box news Calcio femminile Italia Femminile, via ai lavori per la Bielorussia. Bartoli out: arriva Giordano
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin sull'esclusione di Linari: "Poco minutaggio, ma le porte sono sempre aperte"
Immagine box news Calcio femminile Soncin e il Mondiale dell'U20 femminile: "Mi e ci ha riempito d'orgoglio il loro cammino"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Con la Bielorussia abbiamo una grande opportunità. Vogliamo la finale"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 ottobre 1993, l'esordio di un giovane Panucci con il Milan. E rubando il posto a Tassotti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, i migliori portieri dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06:30 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi