Top 100 giovani italiani: Palestra per consacrarsi ha preferito la Premier all'Inter. È 2°

Marco Palestra non è un fenomeno da sempre, anzi. L'Atalanta ha creduto in lui fin dalla tenera età, sviluppandone la tecnica, migliorandone la concentrazione e l'applicazione, ma soprattutto esaltandone le doti fisiche. A differenza di tanti altri suoi coetanei, non ha forzato mai il passo, giocando addirittura un anno pure in Serie C con la seconda squadra della Dea e rimanendo a fare da apprendistato nel 2024-2025 a Bergamo come riserva. Le sue esigenze e quelle di chi deteneva il controllo del suo cartellino lo hanno portato in prestito a Cagliari, dove ha letteralmente dominato la fascia, segnando 1 gol e fornendo 4 assist in 37 presenze. A impressionare però erano i suoi strappi, che hanno convinto il Chelsea a investire 57 milioni di euro per acquistarlo.

La Premier per crescere ancora, ma ha già poche lacune

Esterno moderno, abbina la sua fisicità a una gamba veramente importante, che lo rendono quasi immarcabile nel cambio di passo. Buona tecnica in velocità, una delle sue peculiarità è essere a proprio agio con entrambi i piedi, malgrado preferisca il destro. Ama uno stile di gioco con un duello uno contro uno a tutto campo e pressioni in avanti, se ha spazi diventa devastante. Deve lavorare nella costruzione lineare e nelle letture in una linea difensiva a quattro.

La scheda di Palestra

Squadra: Chelsea

Ruolo: esterno sinistro e destro

Anno di nascita: 2005

Presenze nelle nazionali: 4 con l'U18, 9 e 1 gol con l'U19, 2 con l'U20, 8 con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore

Posizione nella Top 100: 2

Valore Transfermarkt: 35 milioni di euro