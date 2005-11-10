Arzignano, Di Donato: "I ragazzi avrebbero meritato la vittoria, peccato per l'espulsione"

L'allenatore dell'Arzignano Daniele Di Donato ha parlato in conferenza stampa dopo il 2-2 casalingo contro la Pergolettese: "E' un peccato, perché i ragazzi avrebbero meritato la vittoria per il sacrificio che hanno fatto e la voglia che hanno messo sul campo. Peccato per l'espulsione che ci ha complicato i piani di gara, ma i miei giocatori hanno avuto la bravura di trovare il raddoppio. Sul 2-0 non abbiamo sfruttato tre occasioni in contropiede, poi abbiamo subito il ritorno della Pergolettese e alla fine c'è stato un errore di gioventù. La difesa doveva avere il coraggio di stare al limite dell'area, ma ci siamo abbassati troppo. Ripartiamo ancora più consapevoli e forti di prima, stiamo disputando un ottimo campionato: abbiamo preso un punto, ora continuiamo a credere in quello che stiamo facendo".

Prosegue: "Nel secondo tempo è arrivata la stanchezza. La Pergolettese ha inserito gente fresca e aveva l'uomo in più, mentre noi abbiamo fatto fatica. C'era da leggere meglio quel calcio piazzato nel finale che ci è costato i tre punti. A breve non rientrerà nessuno: va bene così, non dobbiamo nasconderci dietro gli assenti. Chi c'è dà sempre il suo contributo".