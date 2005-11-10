Hellas Verona, Lella: "Mentalità vincente e affiatamento di gruppo sono armi vincenti in B"

Nel nuovo appuntamento con Focus On, la rubrica attraverso la quale l'Hellas Verona racconta i propri calciatori, per far sì che gli stessa vengano conosciuti anche su aspetti differenti dal campo.

Oggi, è stata la volta del numero 23 gialloblù, Nunzio Lella: "In campo do tutto per la maglia, anche allo sfinimento, perché sono molto competitivo, anche più generalmente nella vita. Il ruolo preferito? Mezzala sinistra, ma ho giocato anche mediano a due, alle volte ho fatto anche il quinto; mi piace però inserirmi, palleggiare, aiutare i compagni in fase di costruzione, ecco perché preferisco il mio ruolo naturale". Non mancano poi le note sull'avventura sarda tra Cagliari e Olbia, club che lo hanno fatto crescere anche umanamente, e dove è stato ben accolto.

Ma si torna all'attualità: "Il Bentegodi è fantastico, qua a Verona la gente vive di calcio, è davvero molto bello. Dimostrare l'attaccamento alla maglia e la voglia di fare bene è il minimo che si possa fare per i tifosi. Ma anche per il club, anche chi lavora per lo stesso è gente davvero per bene: qui mi son trovato subito bene, ho trovato un gruppo sano, di gente divertente e simpatica, mi son sentito subito parte di qualcosa".

Nota quindi alla Serie B: "È un campionato difficilissimo, non si sa mai cosa può succedere: la mentalità vincente e l'affiatamento con il gruppo sono armi vincenti, fanno davvero la differenza".