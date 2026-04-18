Okoye incerto sul futuro: "Vorrei restare a Udine, ma anche salire di livello. Il mio idolo? Dida"

Il portiere dell'Udinese, Maduka Okoye, oggi ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport raccontandosi tra presente e futuro. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sto molto bene a Udine. Non so cosa accadrà in futuro, vorrei restare, ma anche salire di livello. Vedremo. Sono concentrato sul presente, ma certamente Italia tutta la vita".

Sulla lunga squalifica di inizio stagione, Okoye ha poi aggiunto: "Periodo duro, posso solo ringraziare l’Udinese per come mi è stata vicino. Sono grato di aver avuto la società al mio fianco, sono stato in mani d’oro e oggi mi sento cresciuto. Dico grazie e basta".

Infine, una battuta sui migliori portieri in circolazione e sul suo idolo di sempre: "In A Maignan. In Europa dico Neuer come parate e Donnarumma sulla linea. Il mio idolo? Dida, sempre stato lui. Mi ha mandato un messaggio tempo fa, ero felicissimo".