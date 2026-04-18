Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lo storico agente di Manninger: "Una morte assurda. Era stato a Torino a trovare Chiellini"

Lo storico agente di Manninger: "Una morte assurda. Era stato a Torino a trovare Chiellini"TUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 12:38Serie A
Pierpaolo Matrone

C’è ancora incredulità attorno alla morte di Alex Manninger, scomparso giovedì nei pressi di Salisburgo dopo un violento impatto tra la sua auto e un treno locale, avvenuto in un passaggio a livello senza barriere. Le indagini sono in corso e nelle prossime ore verranno analizzati segnali e dati elettronici del veicolo per chiarire la dinamica.

Nel frattempo, chi lo conosceva fatica a trovare parole. Tra questi Franco Granello, suo storico agente, che ha affidato a un ricordo intenso il proprio dolore: “Mi sembra così assurdo. Era meticoloso, preciso, la persona più rigorosa che conoscessi. Abbiamo fatto tantissimi viaggi insieme, chilometri su chilometri, e lo prendevo sempre in giro per quella sua pignoleria. Non riesco ad accettarlo. Quando mi hanno chiamato dall’agenzia non volevo crederci. Ci eravamo visti a Torino qualche mese fa, era venuto a trovare Giorgio Chiellini ed era molto legato anche a Gianluigi Buffon. L’ultima volta ci siamo sentiti pochi giorni fa: gli avevo scritto dopo un’intervista, dicendogli ‘sei il numero uno’, e lui mi ha risposto ‘sempre’”.

Granello lo descrive come “un ragazzo magnifico, quasi un alieno rispetto a certi ambienti del calcio: puntuale, maniacale, forse anche troppo”. Un ricordo che restituisce il profilo umano di Manninger, mentre resta ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto in quella tragica sera.

Articoli correlati
Scomparsa Manninger: la polizia di Salisburgo ha disposto l'autopsia per escludere... Scomparsa Manninger: la polizia di Salisburgo ha disposto l'autopsia per escludere il malore improvviso
La scomparsa di Alex Manninger, il ricordo di amici e colleghi La scomparsa di Alex Manninger, il ricordo di amici e colleghi
Calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger all'età di 48 anni Calcio in lutto per la tragica morte di Alex Manninger all'età di 48 anni
Altre notizie Serie A
Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Koopmeiners, dentro un big. Tutti i nomi... Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Koopmeiners, dentro un big. Tutti i nomi al vaglio
Allegri incorona Chivu: "Ottimo lavoro, complimenti per aver vinto lo scudetto al... Allegri incorona Chivu: "Ottimo lavoro, complimenti per aver vinto lo scudetto al primo anno"
Dalla Turchia: Zhegrova piace al Besiktas. Allenatore e presidente spingono per l'affare... Dalla Turchia: Zhegrova piace al Besiktas. Allenatore e presidente spingono per l'affare
Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale... Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale da 7 milioni
Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: recupero in extremis per Pisilli. Out in... Roma-Atalanta, i convocati di Gasperini: recupero in extremis per Pisilli. Out in 6
Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato... Live TMWIndisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 33ª giornata di campionato
Bologna, ecco il report su Casale: distorsione alla caviglia sinistra. Salta la Juventus... Bologna, ecco il report su Casale: distorsione alla caviglia sinistra. Salta la Juventus
Dalla parole sul futuro di Allegri al progetto della Juve per Bernardo Silva: le... Dalla parole sul futuro di Allegri al progetto della Juve per Bernardo Silva: le top news delle 13
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
Immagine top news n.1 La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
Immagine top news n.2 Il fratello di Kean: "Moise ha la tibia messa male, per recuperare dovrebbe star fermo 2-3 mesi"
Immagine top news n.3 L'Inter è un rullo compressore. Piovono gol e record, quelli di Thuram possono essere decisivi
Immagine top news n.4 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.5 Ora è bagarre in zona Champions: la classifica di Serie A e le probabili formazioni
Immagine top news n.6 L'Inter vola in Champions e si avvicina allo scudetto. Chivu-rinnovo? Parla Marotta
Immagine top news n.7 Il Como rischia di perdere la Champions e il merito è del Sassuolo. Fabregas: "Poteva finire 5-1"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Tomasevic: "Sergio Ramos il mio modello. Futuro? 30 gare in B andrebbero benissimo"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, a breve la conferenza stampa di Oscar Hiljemark
Immagine news Serie A n.3 Juventus, rivoluzione a centrocampo: via Koopmeiners, dentro un big. Tutti i nomi al vaglio
Immagine news Serie A n.4 Allegri incorona Chivu: "Ottimo lavoro, complimenti per aver vinto lo scudetto al primo anno"
Immagine news Serie A n.5 Dalla Turchia: Zhegrova piace al Besiktas. Allenatore e presidente spingono per l'affare
Immagine news Serie A n.6 Il piano della Juventus per Bernardo Silva: pronta a convincerlo con un triennale da 7 milioni
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, svolta societaria: Agnello acquisisce il 100% del club tramite Stabia Capital
Immagine news Serie B n.2 Da Samp-Monza a Empoli-Virtus Entella, i convocati per la 35ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.3 Pescara, Insigne: "Ho dato la parola al presidente: se ci salviamo rimango qui"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, "Il tifoso sia centrale": sostenitori e politica a confronto a Palazzo Ducale
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, Viti: "I due gol in un quarto d'ora ci hanno tagliato le gambe. Vincere a Cesena"
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 35ª giornata: Venezia ospite del Bari, il Palermo ospita il Cesena. Il programma completo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.2 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"
Immagine news Serie C n.4 Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa il punto"
Immagine news Serie C n.5 Pergolettese, Tacchinardi: "Col Vicenza sarà una partita vera. Destino nelle nostre mani"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 37ª giornata. Gli ultimi 180' della stagione. Tutte le gare in programma
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Soncin: "Pronti a ribaltare di nuovo le gerarchie del girone"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin docente per un giorno alla Scuola Allenatori di Coverciano
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia Femminile, Dragoni: “Siamo inarrestabili. E possiamo vincere”. Poi il sogno Barça
Immagine news Calcio femminile n.6 Cento presenze per Giugliano e 1° gol per Lenzini. Le due celebrate a Coverciano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?