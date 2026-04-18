Serie B, 35ª giornata: Venezia ospite del Bari, il Palermo ospita il Cesena. Il programma completo
Dopo la netta vittoria del Monza in casa della Sampodoria, la Serie B torna in campo con altre sei gare valide per la 35ª giornata. Alle 15.00 Bari-Venezia, Mantova-Avellino, Modena-Frosinone e Spezia-Sudtirol, alle 17.15 Palermo-Cesena e alle 19.30 Juve Stabia-Catanzaro.
SERIE B - 35ª GIORNATA
Venerdì 17 Aprile 2026
Sampdoria - Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Sabato 18 Aprile 2026
Ore 15.00 - Bari – Venezia
Ore 15.00 - Mantova - Avellino
Ore 15.00 - Modena – Frosinone
Ore 15.00 - Spezia – Südtirol
Ore 17.15 - Palermo - Cesena
Ore 19.30 - Juve Stabia – Catanzaro
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 15.00 - Carrarese – Pescara
Ore 17.15 - Padova – Reggiana
Ore 19.30 - Empoli – Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 72
Monza 72*
Frosinone 69
Palermo 65
Catanzaro 55
Modena 52
Juve Stabia 48
Cesena 44
Carrarese 42
Avellino 40
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Reggiana 33
Pescara 32
Spezia 30
* una gara in più
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