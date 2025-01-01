Oltre la Supercoppa: Bologna e Napoli in visita all’ospedale pediatrico di Riad

Non solo calcio giocato e trofei in palio. A Riad, nei giorni della Supercoppa, la Lega Calcio Serie A ha scelto di accendere i riflettori anche su ciò che conta davvero, organizzando una visita all’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib di Al Sahafah. Un’iniziativa pensata per regalare un sorriso e un momento di leggerezza ai piccoli pazienti ricoverati, protagonisti di una mattinata speciale.

Alla visita hanno preso parte delegazioni di Bologna e Napoli, accompagnate dai rappresentanti della Lega. Per il club rossoblù erano presenti Ciro Immobile e il portiere Lukasz Skorupski, mentre per il Napoli hanno partecipato l’allenatore Antonio Conte e il dirigente Gabriele Oriali. I protagonisti si sono fermati a lungo con i bambini, scambiando sorrisi, firmando autografi e consegnando piccoli doni, in un clima di grande empatia e partecipazione. L’iniziativa rientra nel percorso di responsabilità sociale portato avanti dalla Lega Serie A, sviluppato in collaborazione con il Ministry of Sport. Un progetto che mira a valorizzare lo sport come strumento di inclusione, solidarietà e sostegno alle comunità locali, anche al di fuori dei confini nazionali.

"La Lega Calcio Serie A desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Direzione Sanitaria e a tutto il personale dell’Ospedale Pediatrico Dr. Sulaiman Alhabib Hospital di Al Sahafah per l’accoglienza riservata e per la costante dedizione dimostrata quotidianamente nella cura dei piccoli pazienti", scrive in un comunicato ufficiale la Lega Serie A.