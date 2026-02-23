Bologna, Miranda: "Due grandi partite con Torino e Brann, ma oggi importante per noi e tifosi"

Juan Miranda, terzino del Bologna, prima del match contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Sarà una partita molto importante, non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi. Sarà difficile, vediamo".

Come stai? Stai facendo gli straordinari. E cosa ti chiede Italiano?

"Mi chiede di essere un terzino offensivo, anche se la prima cosa è la difesa. Stiamo bene, veniamo da due grandi partite con Torino e Brann, ma oggi è importante per restare su in classifica".