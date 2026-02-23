Bologna, Miranda: "Due grandi partite con Torino e Brann, ma oggi importante per noi e tifosi"
Juan Miranda, terzino del Bologna, prima del match contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Sarà una partita molto importante, non solo per noi, ma anche per i nostri tifosi. Sarà difficile, vediamo".
Come stai? Stai facendo gli straordinari. E cosa ti chiede Italiano?
"Mi chiede di essere un terzino offensivo, anche se la prima cosa è la difesa. Stiamo bene, veniamo da due grandi partite con Torino e Brann, ma oggi è importante per restare su in classifica".
Editoriale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c'è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L'associazione arbitri va commissariata subito
