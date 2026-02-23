Bologna, Di Vaio: "Dobbiamo ritrovare continuità, in casa non si vince da troppo tempo"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l'Udinese: "Sembra tanto tempo fa ma all'andata abbiamo passato due ore in testa alla classifica, purtroppo da lì è iniziato un momento complicato. Vogliamo tornare a vincere in casa, non lo facciamo da troppo tempo e dobbiamo reagire".

Le novità tattiche di Italiano?

"Sono accorgimenti giusti da parte dell'allenatore, c'era da ritrovare compattezza in mezzo al campo. Ogni partita viene interpretata in maniera diversa, era però importante trasmettere questo tipo di attenzione. Veniamo da un periodo non facile, ci sta. Dobbiamo ritrovare compattezza e continuità, stasera è una partita molto importante per noi".

Cosa c'è dietro questo rallentamento?

"Come sempre non è mai un fattore a motivare un periodo così altalenante e risultati negativi in casa. Come ha detto l'allenatore c'è stato un po' di appagamento mentale, ma nel calcio non si possono dare per scontate le cose. Abbiamo pagato parecchio nostri errori, che hanno compromesso partite buone che abbiamo fatto. Adesso è inutile pensarci, veniamo da due vittorie e dobbiamo dare continuità per ritrovare certezze in questo finale di campionato".