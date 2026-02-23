Lazio contestata anche in Coppa: quasi tutti gli abbonati hanno rinunciato al diritto di prelazione

Il termometro del clima che circonda la Lazio non si misura solo con gli striscioni o con le prese di posizione pubbliche. A parlare, in queste ore, sono soprattutto i numeri, che raccontano una distanza sempre più evidente tra il club e una larga parte della sua tifoseria. E il quadro che emerge alla vigilia della semifinale d’andata di Coppa Italia è tutt’altro che incoraggiante.

Mentre la petizione su Change.org intitolata “Lettera al presidente Lotito” ha superato quota 44.900 firme, un altro dato fotografa con precisione la situazione: su 29.918 abbonati stagionali della Lazio, circa 28mila non hanno esercitato il diritto di prelazione per il match contro l’Atalanta, valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia in programma mercoledì 4 marzo allo Stadio Olimpico. Un numero che, salvo sorprese dell’ultim’ora, è destinato a restare sostanzialmente invariato anche alla chiusura dei termini.

La linea della protesta, dunque, prosegue. Dopo le assenze registrate nelle recenti gare di campionato contro Genoa e Atalanta, i sostenitori biancocelesti sembrano orientati a disertare anche il primo atto della doppia sfida di Coppa. Da venerdì 27 febbraio, con l’apertura della vendita libera dei posti residui a prezzi maggiorati, si capirà se almeno il pubblico non abbonato deciderà di invertire la rotta.

Il dato definitivo sulle presenze emergerà solo nei prossimi giorni, ma il messaggio che arriva oggi è già chiaro: l’Olimpico rischia di essere lo specchio di un malcontento profondo, che va ben oltre una singola partita.