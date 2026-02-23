La Fiorentina di misura col Pisa, si porta fuori dalla zona retrocessione: al Franchi decide Kean
Seconda vittoria consecutiva in campionato, terza nell’ultima settimana, per la Fiorentina alla quale basta la rete dopo pochi minuti di Kean per piegare il Pisa e far suo un match fondamentale in chiave salvezza. Tre punti che permettono ai viola di agganciare il Lecce al 17esimo posto e condannano il Pisa ad un passo dalla B, ultimo a 9 dalla zona salvezza.
Il primo tempo
Galvanizzati probabilmente da una cornice di pubblico indiavolata, partono fortissimo i padroni di casa che creano almeno tre palle gol nei primi dieci minuti con Kean, Ndour e Brescianini. Al 13’ si sblocca la partita con l’ottava rete in campionato di Moise Kean. Harrison lascia partire un cross dalla destra che viene messo fuori dalla difesa nerazzurra, sul pallone si avventa Ndour che calcia di prima intenzione. La palla arriva dalle parti di Bozihinov che virgola clamorosamente mettendo davanti al portiere il numero 20, il quale non può non approfittare del più facile dei tap-in e fare l’1-0.
Il secondo tempo
Ad inizio ripresa Fiorentina vicina al raddoppio direttamente su calcio di punizione battuto da Fagioli su cui Nicolas si allunga bene. Con il passare dei minuti, però, il Pisa prende campo sfruttando anche le forze fresche messe da Hiljemark. Al 54’ perde un brutto pallone Fagioli, la sfera arriva a Meister che viene chiuso in modo provvidenziale da Ranieri. Dieci minuti dopo ospiti ancora pericolosissimi: Marin trova un corridoio perfetto sulla destra per Moreno, tagliando completamente la difesa viola. Il numero 32 mette nel mezzo un pallone insidiosissimo che Dodo devia sopra la traverso rischiando di farsi un autogol. Al 73’ i gigliati si fanno nuovamente rivedere dalle parti di Nicolas, che è bravissimo a distendersi e deviare in corner una rasoiata dal limite di Kean. L’ultima azione pericolosa è ancora dei padroni di casa, con Ndour che si libera benissimo dalla marcatura e vede il suo destro venire deviato in modo perfetto dall’estremo difensore avversario.