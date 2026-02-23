Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Fiorentina di misura col Pisa, si porta fuori dalla zona retrocessione: al Franchi decide Kean

La Fiorentina di misura col Pisa, si porta fuori dalla zona retrocessione: al Franchi decide KeanTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Niccolò Righi
Oggi alle 20:27Serie A
Niccolò Righi

Seconda vittoria consecutiva in campionato, terza nell’ultima settimana, per la Fiorentina alla quale basta la rete dopo pochi minuti di Kean per piegare il Pisa e far suo un match fondamentale in chiave salvezza. Tre punti che permettono ai viola di agganciare il Lecce al 17esimo posto e condannano il Pisa ad un passo dalla B, ultimo a 9 dalla zona salvezza.

Il primo tempo
Galvanizzati probabilmente da una cornice di pubblico indiavolata, partono fortissimo i padroni di casa che creano almeno tre palle gol nei primi dieci minuti con Kean, Ndour e Brescianini. Al 13’ si sblocca la partita con l’ottava rete in campionato di Moise Kean. Harrison lascia partire un cross dalla destra che viene messo fuori dalla difesa nerazzurra, sul pallone si avventa Ndour che calcia di prima intenzione. La palla arriva dalle parti di Bozihinov che virgola clamorosamente mettendo davanti al portiere il numero 20, il quale non può non approfittare del più facile dei tap-in e fare l’1-0.

Il secondo tempo
Ad inizio ripresa Fiorentina vicina al raddoppio direttamente su calcio di punizione battuto da Fagioli su cui Nicolas si allunga bene. Con il passare dei minuti, però, il Pisa prende campo sfruttando anche le forze fresche messe da Hiljemark. Al 54’ perde un brutto pallone Fagioli, la sfera arriva a Meister che viene chiuso in modo provvidenziale da Ranieri. Dieci minuti dopo ospiti ancora pericolosissimi: Marin trova un corridoio perfetto sulla destra per Moreno, tagliando completamente la difesa viola. Il numero 32 mette nel mezzo un pallone insidiosissimo che Dodo devia sopra la traverso rischiando di farsi un autogol. Al 73’ i gigliati si fanno nuovamente rivedere dalle parti di Nicolas, che è bravissimo a distendersi e deviare in corner una rasoiata dal limite di Kean. L’ultima azione pericolosa è ancora dei padroni di casa, con Ndour che si libera benissimo dalla marcatura e vede il suo destro venire deviato in modo perfetto dall’estremo difensore avversario.

Articoli correlati
Fiorentina, Kean: "Grande gruppo, nei momenti difficili i compagni sono sempre stati... Fiorentina, Kean: "Grande gruppo, nei momenti difficili i compagni sono sempre stati con me"
La Fiorentina domina, il Pisa resta a guardare: al 45' decide la terza rete di fila... La Fiorentina domina, il Pisa resta a guardare: al 45' decide la terza rete di fila di Kean
La Fiorentina parte fortissimo e passa subito in vantaggio col Pisa: Kean fa 8 in... La Fiorentina parte fortissimo e passa subito in vantaggio col Pisa: Kean fa 8 in Serie A
Altre notizie Serie A
Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo... Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo
Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze,... Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
"Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa... "Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa vedono la B
Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è... Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è quella giusta"
Pisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"... Live TMWPisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"
Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo... Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo
Pisa, Hiljemark: "Primo tempo disastroso, ma ci sono ancora 12 partite da giocare"... Pisa, Hiljemark: "Primo tempo disastroso, ma ci sono ancora 12 partite da giocare"
Fiorentina, Ndour: "Adesso siamo molto più squadra. Ho fatto i complimenti a Nicolas"... Live TMWFiorentina, Ndour: "Adesso siamo molto più squadra. Ho fatto i complimenti a Nicolas"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Var, è uno scandalo continuo. Il Napoli derubato: era regolare il secondo gol. Chiffi sbaglia e non c’è revisione. Il Milan ha perso per una rete irregolare assegnata dal varista. L’associazione arbitri va commissariata subito
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Baroni la new entry
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lotta salvezza, coinvolte sei squadre in cinque punti. A marzo due scontri diretti
Immagine top news n.1 Fiorentina-Pisa 1-0, le pagelle: Kean è tornato, Ranieri è ancora decisivo. Nicolas leader
Immagine top news n.2 Ecco il sostituto di Baroni, il Torino affida la propria panchina a D'Aversa. Fino a giugno
Immagine top news n.3 Infortunio Loftus-Cheek, il report medico del Milan: "Tempi di recupero stimati in 8 settimane"
Immagine top news n.4 Inter, finalmente Dumfries: l'olandese convocato per il ritorno contro il Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Ci siamo con la firma sul contratto: il prossimo allenatore del Torino sarà D'Aversa
Immagine top news n.6 Inter, Chivu verso il Bodo/Glimt: "Consapevoli di poterla ribaltare. Dumfries? Vedremo..."
Immagine top news n.7 Perché il Torino ha deciso di esonerare Marco Baroni spiegato coi numeri
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.2 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.3 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.4 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Zona Champions League, chi rimane fuori? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Pizzi: "Difficile affrontare oggi questo Parma di Cuesta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Alberto Di Chiara: "Parma, Cuesta pratico. E se la Fiorentina non vince col Pisa..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pisa, niente scossa con Hiljemark: 1 punto e 1 gol in 3 partite. Serie B a un passo
Immagine news Serie A n.2 Inter, Dimarco in vista del Bodo/Glimt: "Dobbiamo stare attenti alle loro ripartenze, sono pericolosi"
Immagine news Serie A n.3 "Non è finita fino a quando non è finita": mancano 12 giornate, ma Hellas e Pisa vedono la B
Immagine news Serie A n.4 Derby alla Fiorentina, la gioia di Giuseppe Commisso: "Fiero di voi, la strada è quella giusta"
Immagine news Serie A n.5 Pisa, Marin: "Giocavo in campi imbarazzanti, se non lotto io per la A chi deve farlo?"
Immagine news Serie A n.6 Tanti duelli, poca intensità e zero occasioni da rete: Bologna-Udinese 0-0 all'intervallo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, la Vipera torna a mordere: Di Nardo spezza il digiuno dal gol contro il Venezia
Immagine news Serie B n.2 Cesena, settima sconfitta in nove gare. Mignani mantiene la fiducia del club
Immagine news Serie B n.3 Non solo per Pohjanpalo: il Palermo è una macchina da guerra. I numeri che possono valere la A
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, l’effetto Martinelli: numeri e clean sheet del talento della Fiorentina
Immagine news Serie B n.5 Bari, tre allenatori e 0,85 punti a partita: i numeri della crisi in Serie B
Immagine news Serie B n.6 Palermo, tre indizi fanno una prova: Joronen si prende la porta. Priorità al rinnovo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, ecco Serse Cosmi: "Sono molto felice di essere tornato in pista"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Raffaele esonerato dalla Salernitana
Immagine news Serie C n.3 Raffaele esonerato dalla Salernitana, Mariotti lo difende: "Troppo facile scaricare tutto sull’allenatore"
Immagine news Serie C n.4 Salernitana, è fatta per Serse Cosmi: il tecnico atteso stasera in città
Immagine news Serie C n.5 Quanto pesano le panchine: per Raffaele secondo esonero alla guida di una big
Immagine news Serie C n.6 Arezzo, rinforzo a centrocampo: preso lo svincolato Mattia Viviani
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Bodo/Glimt, i nerazzurri credono nella rimonta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Udinese, Italiano vuole sfatare il tabù Dall'Ara
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, la Top11 della 15ª giornata: Viens, un gol da scudetto?
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma allunga sull'Inter. Frena la Juve, guizzo Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Viens: "Vittoria importante, non cruciale. Felice di aver ritrovato il gol"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: spettacolare 3-2 tra Fiorentina e Sassuolo. La classifica aggiornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV