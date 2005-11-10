Oluwaseyi sigla il 3-1 e chiude la partita: Napoli non pervenuto nella ripresa, tris Villarreal
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 22:44Serie A
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13.10.2026 22:44Serie A
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© foto di José María Díaz Acosta
A quattro minuti dalla fine il Villarreal chiude i giochi contro il Napoli. Bella azione corale della formazione di Inigo Perez, finalizzata al meglio da Oluwaseyi col mancino: conclusione vincente dal limite dell'area e palla in fondo al sacco per il 3-1.
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