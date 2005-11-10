Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Luca Di Leonardo
Terminata la sesta giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.
Negli 11 consigliati per questa giornata bene Osmajic autore di 1 gol e 1 assist nella sfida contro la Fiorentina risultando il migliore in campo.
Gara da 6 in pagella per Bracaglia a Napoli, Vlasic (clamorosa l'esclusione dagli 11 iniziali del Torino) e Bisseck nella netta vittoria dell'Inter contro il Parma.
Voto 6 ma con ammonizione per Diao e Konè nel big match tra Como e Roma terminato 0-0. Tradiscono Berardi nella sfida contro il Milan (5,5), Conceicao (5,5) a Cagliari, Tiago Gabriel (5,5) nella sconfitta interna del Lecce contro il Bologna. Bene Mandas contro il Monza (6.5) per il modifcatore di difesa ma con 1 gol subito. Gaetano entra al 76' e non prende voto.
Tra gli sconsigliati voto 6 in pagella per Luiz a Cagliari, Neres contro il Frosinone e Marcandalli contro la Fiorentina. Male Corvi che prende 3 gol dall'Inter.