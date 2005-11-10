Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero

Nuovo rinforzo per la difesa dell'Ostiamare, che ufficializza l'arrivo di Matteo Cotali. Il terzino sinistro, con oltre 150 presenze in Serie B, ha firmato un accordo di due anni e porterà esperienza e solidità alla squadra di mister D'Antoni.

Ostiamare, ufficiale l'arrivo di Matteo Cotali: contratto biennale per l'ex Serie B

L’AS Ostiamare è lieta di annunciare l’arrivo in biancoviola di Matteo Cotali.

Difensore di esperienza frutto di oltre 150 presenze in Serie B, Cotali arriva all’Ostiamare a parametro zero e si lega ai biancoviola per due anni, con l’obiettivo di mettere a disposizione della squadra le proprie qualità e il bagaglio maturato nel corso della sua carriera. Terzino sinistro dotato di affidabilità, intensità e capacità di accompagnare la manovra offensiva, rappresenta un innesto importante per il reparto arretrato biancoviola.

Il suo arrivo aggiunge esperienza, solidità e nuove soluzioni alla difesa dell’Ostiamare, contribuendo a rafforzare la rosa a disposizione di mister D’Antoni.

Benvenuto Matteo! Forza Ostiamare