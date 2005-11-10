Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal

Il Napoli cade 3-1 sul campo del Villarreal e resta ancora a zero punti in Champions League. Seconda sconfitta in altrettante giornate per gli azzurri, già battuti 1-0 dall'Arsenal al Maradona all'esordio. La squadra di Massimiliano Allegri fa un passo indietro rispetto alla buona prova offerta contro il Frosinone: il primo tempo è anche positivo per lunghi tratti, con il vantaggio di Rrahmani e diverse occasioni per raddoppiare, ma l'errore di Politano che spalanca la porta al pareggio di Mikautadze cambia completamente la serata. Mourino completa subito la rimonta, poi nella ripresa il Napoli praticamente sparisce e Oluwaseyi firma nel finale il definitivo 3-1. Un'altra notte europea negativa che porta con sé nuovi segnali preoccupanti.

Rrahmani porta avanti il Napoli, poi l'errore di Politano cambia la partita

La gara si sblocca all'8': punizione di Gilmour, Rrahmani trova prima la grande risposta di Luiz Junior con l'aiuto della traversa e poi ribadisce in rete. Il Villarreal reagisce con Mikautadze e Moreno, ma il Napoli ha gli spazi per fare male: McTominay trova l'esterno della rete al 18', mentre quattro minuti più tardi Hojlund colpisce il palo di testa su cross di Politano. Dal possibile 0-2 si passa però immediatamente all'1-1: al 23' proprio Politano sbaglia completamente il retropassaggio verso Milinkovic-Savic e serve involontariamente Mikautadze, che salta il portiere e deposita nella porta vuota. Il Napoli accusa il colpo e al 26' Mourino completa la rimonta con un gran destro dal limite. Gli azzurri provano comunque a reagire e al 34' Giovane pesca McTominay in area, ma il colpo di testa dello scozzese termina fuori.

Napoli irriconoscibile nella ripresa, Oluwaseyi firma il definitivo 3-1

Al ritorno dagli spogliatoi la partita cambia definitivamente volto. Il Villarreal controlla il possesso e il Napoli fatica a costruire qualsiasi reazione. Allegri prova a scuotere la squadra inserendo in pochi minuti Spinazzola, Lang e Neres per Politano, Giovane e McTominay, quindi manda in campo anche Lobotka e si gioca la carta Lucca al posto di Rafa Marin. Gli azzurri si riaffacciano dalle parti di Luiz Junior soltanto nel finale: Rrahmani non trova la porta dopo un'uscita sbagliata del portiere, poi Hojlund perde il duello con l'estremo difensore da posizione defilata. All'87' arriva invece il colpo del definitivo ko: Saliba imbuca per Perez, assist al centro per Oluwaseyi che da ottima posizione scarica sotto la traversa. Finisce 3-1: il Napoli torna dalla Spagna senza punti e con una prestazione nella ripresa da dimenticare.