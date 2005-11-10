Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB

Risultato finale: Villarreal-Napoli 3-1

LE PAGELLE DEL NAPOLI (A cura di Pierpaolo Matrone)

Milinkovic-Savic 5,5 - Scelto più per la capacità coi piedi che per altro, non ha grosse responsabilità sui gol ma di certo non si può dire che favorisca la costruzione dal basso.

Rafa Marin 6 - Applaudito dai suoi vecchi tifosi, rimane attento per tutto il match, destreggiandosi bene anche nelle situazioni di maggiore pressione. Dal 73' Lucca s.v.

Rrahmani 6,5 - Il gol è da centravanti, in girata, bello per tecnica e pervicacia nell'attaccare il pallone. Pericoloso anche nel secondo tempo. E dietro non sbanda.

Badiashile 6,5 - Subito dopo l'1-0 di Rrahmani, ne segna uno anche lui: non in senso letterale, ma con un salvataggio enorme su un tiro di Mikautadze. E nella ripresa è provvidenziale con un'altra deviazione in angolo.

Politano 4 - Torna titolare nel ruolo in cui si era imposto con Conte, a tutta fascia, con più fase difensiva, ma è proprio in fase difensiva che commette il peccato: un retropassaggio suicida che causa l'1-1 del Villarreal. Ma non è tanto l'errore pacchiano, è il fatto che gli rimanga nella testa per tutta la partita, perché poi non si riprende più. Dal 60' Spinazzola 5 - Approccio negativo, con diversi errori sia tecnici che di concetto.

Gilmour 5,5 - A parte un paio di buone imbucate dopo il giro di boa, anche la sua serata è negativa. Dal 72' Lobotka s.v.

McTominay 5 - La controfigura di sé stesso. Torna titolare dopo la mezzora col Frosinone, ma la condizione fisica è deficitaria e la sua diventa una gara da 'Chi l'ha visto?'. Dal 62' Neres 5,5 - Si vede poco o nulla ed è troppo frettoloso quando servono i suoi guizzi.

Di Lorenzo 6 - Trasloca a destra, è meno a suo agio ma se la cava tutto sommato bene, soprattutto in fase difensiva. Quando torna a destra comincia a dare qualcosa anche davanti.

De Bruyne 5 - No, non è il solito KDB. Gli manca lucidità, gli manca l'ispirazione, gli manca a volte anche la pazienza di attendere il movimento giusto. Quando comincia a restare sulle gambe, andava sostituito. Serata no.

Giovane 6 - Da fuori lista a titolare in Champions, dimostra di non voler sprecare l'occasione facendo una gara diligente, anche con qualche spunto nel primo tempo, mancato a causa della stanchezza nella ripresa. Dal 61' Lang 5 - Non porta nulla di buono in un momento in cui le sue sgasate sarebbero stare necessarie eccome. Anzi, più di una volta s'incarta da solo.

Hojlund 5,5 - Ingabbiato dai centrali avversari, è costretto a giocare sempre senza luce, spalle alla porta. Cresce quando gioca con Lucca accanto, andando anche vicino al gol.

Allenatore: Allegri 5 - La prepara bene, perché nella prima fase il Napoli con lo sviluppo laterale entra facilmente nell'ultimo terzo di campo. Dopo l'errore di Politano, però, la squadra va nel pallone e non riesce a produrre quasi nulla. Col 3-4-2-1 va in sofferenza in mezzo al campo e riesce a sistemare le cose neanche coi cambi.

LE PAGELLE DEL VILLARREAL (a cura di Paolo Lora Lamia)

Luiz Junior 6,5 - Titolare a sorpesa vista l'indisponibilità last minute di Gulacsi, fa un miracolo su Rrahmani ad inizio gara (ma poco dopo non si ripete sul tapin del difensore). Reattivo nel finale su Hojlund.

Mourino 7,5 - Il migliore in maglia gialla. Se la cava contro Di Lorenzo e Giovane, facendo ancora meglio in fase di spinta. Suo il 2-1, al termine di un'azione personale.

Navarro 6,5 - Solido a centro area, forma con Veiga un tandem che evita diversi patemi a Luiz Junior. Più sollecitato nella ripresa, risponde presente.

Veiga 7 - L'ex Juve è un muro. In più di un'occasione, evita potenziali chance da rete per Hojlund con puntuali interventi in anticipo.

Romero 6 - Meno in evidenza rispetto a Mourino, ma comunque utile nel contenere le azioni azzurre dalla sua parte.

Comesana 6 - Prova sufficiente sulla sua fascia di competenza, senza brillare né commettere grossi errori.

Dall'84' Perez sv.

Saliba 7 - Tanta sostanza nella zona nevralgica del campo da parte sua. Impreziosisce ulteriormente la sua prestazione avviando l'azione del 3-1.

Gueye 6,5 - Come il compagno Saliba, usa più la sciabola del fioretto nella battaglia in mediana con i centrocampisti del Napoli. Non molla di un centimetro fino alla fine.

Dall'84' Cardona sv.

Moleiro 6,5 - Molto attivo sul settore di sinistra, soprattutto come palloni messi in area. Quando puà prova anche il tiro.

Dal 68' Foyth 6 - Contribuisce ad aumentare la densità davanti alla porta, facendo il suo nella ripresa.

Moreno 6,5 - Più che un attaccante è un uomo ovunque. Spesso lontano dalla porta per partecipare attivamente alla manovra, riesce anche a rendersi pericoloso.

Dal 66' Oluwaseyi 7 - Entra con buon piglio, venendo coinvolto poco all'inizio ma risultando letale a pochi minuti dalla fine chiudendo ogni discorso.

Mikautadze 7 - Il georgiano è una zanzara, sempre pronto ad approfittare degli errori altrui. Accade questo nell'azione dell'1-1, quando deve dire grazie a Politano per il retropassaggio da horror e poi supera Milinkovic-Savic.

Dal 66' Freeman 6 - Si posiziona sulla corsia di destra, dando una mano più nel contenimento che come spinta.

Allenatore: Perez 7 - Partita preparata benissimo, a livello tattico e caratteriale. Grande reazione allo svantaggio e poi match gestito senza eccessivi patemi.