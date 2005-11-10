Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"

Alla radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore Riccardo Maspero, che ha detto la sua sulla questione allenatori: "C'è qualcosa che non quadra in certe scelte. Vedo Sarri che apre un ciclo nuovo a Bergamo e che cambia poi dopo sei giornate il modulo. L'unica attenuante che do all'Atalanta, hanno l'U23 che permette a Sarri di nascondere il fatto che lui i giovani li fa giocare poco. Chi in questa Serie A non ha problemi. A parte Inter e Roma, tutti hanno problemi. Vedi, Milan, Juventus, Napoli. Tutte dovrebbero stare al livello di Stroppa allora. E' un campionato livellato molto in basso".

E sui giovani ha aggiunto: "Le U23 sono state create apposta. Uno del Frosinone può essere pronto ad essere aggregato in prima squadra, uno di Inter, Atalanta, di squadre che fanno l'Europa, è difficile che sia pronto ed è giusto avere questo cuscinetto dove gli è permesso di giocare e sbagliare".

Infine sul Torino: "Una vittoria importante, anche giocando e divertendo. Ci ha messo cuore, determinazione, non è facile battere l'Udinese, anche se in un periodo negativo. E' una vittoria che dà morale e permette di respirare ad Abate, che può solo crescere".

Mentre sul rientro nella corsa Scudetto del Napoli: "Se Inter e Roma fanno qualche passo falso, sì, può rientrare. Queste due, come rosa e identità, sono migliori. Può entrare nella lotta il Napoli ma deve pedalare tanto, deve dimostrare di avere il ritmo di queste due".