Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti

La Lazio di Gennaro Gattuso ha fatto segnare la partenza migliore di sempre in Serie A. Ora i biancocelesti sono in testa insieme all'Inter, ma ci si chiede se sia un miracolo ciò che sta facendo o davvero solo una mera illusione. Ecco cosa hanno detto gli ospiti della radio di Tuttomercatoweb.com.

Stefano Impallomeni: "E stato un inizio sorprendente. E' un super-lavoro di Gattuso, che ha dato qualità. Deve indivduare meglio solo la coppia di centrali difensivi. Avrà solo un impegno a settimana, non sarà un'illusione ma deve continuare a lavorare. Gioca un ottimo calcio, a tratti il migliore della Serie A. E ci sono ancora giocatori che devono inserirsi".

Gaetano Imparato: "Soprattutto rabbia. Non miracolo, non ha rubato mai nulla, ha guadagnato tutto. La rabbia di Gattuso, che è stato sempre trattato come Calimero, si è riversata sulla Lazio. E sta facendo un ottimo lavoro. per me il prossimo anno sarà sicuramente in Europa".

Raffaele Sergio: "Intanto facciamo i complimenti a Gattuso, che è arrivato fra i dubbi di tutti e che invece alla fine ha dato equlibrio e una giusta impostazione alla squadra. Il problema potrebbe presentarsi casomai al sorgere di una piccola crisi, che potrebbe far saltare degli equilibri. Non dimentichiamoci comunque della situazione e della contestazione dei tifosi. Solo questo è il vero problema della Lazio, perché anche sul mercato sono state fatte scelte giuste ed oculate".

Stefano Mattei: "Metà miracolo, stanno dando il 110% i giocatori, Gattuso è riuscito a compattare la squadra, favoriti da un calendario che ha sorriso alla Lazio, ha incontrato solo il Milan di squadre di vertice. La squadra è umile come Gattuso. Poi è anche illusione, perché alla lunga gli episodi conteranno e i valori tecnici emergeranno. Non ha stelle che possono decidere le partite. E poi c'è il grande punto interrogativo: Lotito nega che ci sono problemi di bilancio, credo che anche a gennaio non potrà operare sul mercato. E come lo scorso anno per tappare il buco potrebbero partire 1-2 elementi".

Andrea Piervincenzi: "La Lazio non ha affrontato squadre forti, ma il lavoro di Gattuso si vede. Ha abbandonato un modo di allenare che era quello fatto di etichette che gli avevano dato in precedenza. La Lazio ha un 4-3-3 pieno di cose, con pressing alto, che difende con il 3-4-3, con i terzini che spesso fanno densità in mezzo al campo. E' qualcosa che non vedevamo nelle squadre di Gattuso. E ha dei pezzi di partita che è quasi ingiocabile. Ci sono 3-4 squadre più forti, ma può arrivare almeno in EL".

Franco Vanni: "Un po' un'ilusione, è una buona squadra ma parliamo di una performance incredibile. Non è realistico che faccia meglio di altre Lazio vincenti. non potrebbe tenere questo ritmo, non è la miglior Lazio della storia. Bravi tutti, a partire da Gattuso, incredibile cosa stanno facendo senza tiosi, ma sta overperformando".

Simone Braglia: "Non è nè miracolo nè illusione, è un grande lavoro fatto da Gattuso, ha creato un gruppo, ha ridato motivazioni a gente che non ne aveva più. C'è da dargli merito a un allenatore che, nonostante i dubbi iniziali, sta facendo bene. Lo conosco bene dai tempi di Perugia, ha dato umanità alla squadra, consapevolezza, quindi può essere come il Como lo scorso anno e arrivare tra le prime quattro. Anche se ci sono squadra più blasonate e attrezzate. Con l'autostima che anno e un solo impegno a settimana, possono essere la sorpresa".

Paolo Marcello: "Illusione se ci si aspetta che possa arrivare in Champions. Se arrivasse in EL sarebbe un mezzo miracolo. Gattuso ha compattato un ambiente difficile, però delle sei squadra affrontate dalla Lazio, cinque vegetano nelle ultime parti della classifica, l'unica di livello affrontata è il Milan. Alla fine i valori verranno fuori e non valgono l'EL".