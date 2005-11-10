Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena

L'Avellino ha ripreso gli allenamenti al Partenio-Lombardi in vista della trasferta contro il Cesena, in programma domenica alle 17:15. Quella odierna è stata l'unica seduta a porte aperte della settimana e ha portato una notizia positiva per Nesta.

Di Maggio è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo dopo aver saltato la sfida contro la Sampdoria a causa di un problema muscolare. Resta invece assente Cancellotti, che, secondo quanto riportato da Tuttoavellino, potrebbe comunque riuscire a recuperare in tempo per la gara in Romagna.

Da domani i biancoverdi proseguiranno la preparazione a porte chiuse, con sedute mattutine sul sintetico del Partenio-Lombardi fino alla rifinitura di sabato.