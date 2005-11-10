Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:17Serie A
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13.10.2026 20:17Serie A
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Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.
3-5-2 o 3-4-2-1?
"C'è Giovane che gioca dall'inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una partita dispendioso sabato, c'è il rientro di McTominay e Gilmour. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va bene".
Serve continuità?
"Partita importante, bisogna fare dei punti per passare il turno. Sarebbe importante cominciare a farli stasera, ma giochiamo contro una buona squadra".
Ci spiega un po' Giovane?
"Può giocare vicino a Hojlund e un po' più esterno. Sta bene ed era giusto farlo giocare".
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