Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky, in vista del match di Champions League contro il Villarreal.

3-5-2 o 3-4-2-1?

"C'è Giovane che gioca dall'inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una partita dispendioso sabato, c'è il rientro di McTominay e Gilmour. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va bene".

Serve continuità?

"Partita importante, bisogna fare dei punti per passare il turno. Sarebbe importante cominciare a farli stasera, ma giochiamo contro una buona squadra".

Ci spiega un po' Giovane?

"Può giocare vicino a Hojlund e un po' più esterno. Sta bene ed era giusto farlo giocare".