Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità

L'Altamura riparte da Giuseppe Raffaele. Dopo aver deciso di interrompere il rapporto con Ledian Memushaj, la società pugliese ha individuato nel tecnico siciliano il profilo a cui affidare la squadra. L'intesa è stata raggiunta e il contratto è già stato firmato: per l'annuncio ufficiale manca soltanto la comunicazione del club. Lo riporta LaCasadiC.com.

Nuova avventura in C per Raffaele

Raffaele torna così in panchina dopo l'esperienza della scorsa stagione alla Salernitana. Nel suo percorso figurano anche le avventure con l'Audace Cerignola, il Potenza, il Catania e la Viterbese, tappe che gli hanno permesso di maturare una significativa esperienza in Serie C.

Il nuovo allenatore sarà chiamato a rilanciare l'Altamura, attualmente al 17° posto in classifica. L'obiettivo è invertire la rotta dopo un avvio complicato e dare nuovo slancio alla stagione biancorossa.