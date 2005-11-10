Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:19Serie C
13.10.2026 19:19Serie C
Fonti preferite
Inibizione fino al 13 gennaio 2027 e multa di 500 euro per Alessandro Gaucci del Perugia dopo le proteste contro il quarto ufficiale.
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni relative ai dirigenti dopo l'ultima giornata di Serie C. Il provvedimento più pesante riguarda Alessandro Gaucci del Perugia, inibito fino al 13 gennaio 2027 e sanzionato con un'ammenda di 500 euro.

Perugia, la motivazione della sanzione

La sanzione è legata a quanto accaduto al 21' del primo tempo, quando Gaucci ha tenuto una condotta ingiuriosa e gravemente irriguardosa nei confronti del quarto ufficiale e di un collaboratore della Procura Federale.

Secondo il referto, il dirigente si è avvicinato al quarto ufficiale con fare minaccioso, rivolgendogli ripetute espressioni ingiuriose per contestarne l'operato. Invitato alla calma, si è avvicinato ulteriormente, puntandogli il dito contro e spintonandolo con una mano. Successivamente, all'intervento del collaboratore della Procura Federale, ha rivolto anche a quest'ultimo parole irriguardose, appoggiandogli una mano sulla spalla.

Il Giudice Sportivo ha disposto l'inibizione fino al 13 gennaio 2027, oltre alla multa di 500 euro, valutando la gravità e le modalità della condotta.

Le altre inibizioni

Tra gli altri provvedimenti, Fabio Lucioni del Cosenza è stato inibito fino al 27 ottobre 2026, con un'ammenda di 500 euro, per le proteste rivolte all'arbitro e al quarto ufficiale durante una revisione FVS.

Inibizione fino al 20 ottobre 2026, sempre con un'ammenda di 500 euro, per Luigi Volume del Barletta, sanzionato per le proteste plateali nei confronti dell'arbitro al 22' del secondo tempo.

Articoli correlati

Immagine news 1
Perugia, Massini (AIA) replica ad Alessandro Gaucci: “Parole inaccettabili”
Immagine news 2
Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine news 3
Perugia, martedì il Consiglio d'amministrazione: Gaucci verso la presidenza

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
21:19 Serie C
Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine news 2
21:03 Serie C
Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine news 3
19:49 Serie C
Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine news 4
19:19 Serie C
Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine news 5
18:49 Serie CUfficiale
UfficialeOstiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine news 6
18:34 Serie C
Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Immagine news 7
17:57 Serie C
Serie C, termina a reti bianche il recupero fra Juventus NG-Lumezzane: la classifica aggiornata
Immagine news 8
17:48 Serie C
Giudice Sportivo Serie C, due turni a Rossini del Carpi. Altri tre fermati per una giornata
Immagine editoriale di Ivan Cardia
L’Inter deve sognare meno e vincere di più: che sberle in Champions per la squadra più forte d’Italia. Intanto in FIGC si litiga. Sulle riforme? No, sulle nomine
Primo piano
Immagine top news n.0 La Classifica della Champions League aggiornata: Inter e Napoli quasi in fondo
Immagine top news n.1 Villarreal-Napoli 3-1, le pagelle: Politano horror, McTominay controfigura. Stecca pure KDB
Immagine top news n.2 Rrahmani illude, poi l'errore di Politano ammazza il Napoli: altro ko in Champions, 3-1 Villarreal
Immagine top news n.3 Napoli, Allegri lancia Giovane dall'inizio: "Sta bene, era giusto farlo giocare stasera"
Immagine top news n.4 Como, Fabregas: "Nico Paz non mi preoccupa, non contano solo gol e assist"
Immagine top news n.5 Il Giudice Sportivo conferma: squalificato Malen per una giornata. Altri due espulsi
Immagine top news n.6 Villarreal-Napoli, probabili formazioni: McTominay dal 1', Allegri conferma la difesa a 3
Immagine top news n.7 Inter-Club Brugge, probabili formazioni: Chivu coi titolarissimi, un dubbio per Leko
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma inciampa a Como ma resta l'unica anti-Inter possibile
Immagine news podcast n.2 La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
Immagine news podcast n.3 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.4 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Lazio tra miracolo e illusione: il momento della squadra di Gattuso visto dagli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Torino, Maspero: "Vittoria con l'Udinese che dà morale. Mi sono anche divertito"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve tempo ma Amorim trovi il modo di sfruttare chi ha"
Serie A
Immagine box news Serie A Inter, Chivu: "Consapevoli di quello che non va, ma dobbiamo restare fiduciosi"
Immagine box news Serie A Atletico, Simeone stende lo United: "Dare il 100% non basta. David sta trovando il suo posto"
Immagine box news Serie A Club Brugge, Tresoldi: "Serata pazzesca. Nazionale? Vedremo dopo l'Europeo U21"
Immagine box news Serie A Inter, i gol subiti sono un problema enorme: Martinez battuto 14 volte in 8 partite
Immagine box news Serie A Flop De Bruyne in Villarreal-Napoli, Caressa duro: "Ha camminato per tutta la ripresa"
Immagine box news Serie A Chivu, ora basta con Martinez: un altro errore, un altro ko dell'Inter. Provedel scalpita
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Di Maggio torna in gruppo: Cancellotti ancora a parte in vista del Cesena
Immagine box news Serie B Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese
Immagine box news Serie B Arezzo, Cagnano torna in gruppo: Iaccarino in dubbio per la Sampdoria
Immagine box news Serie B Catanzaro, la panchina resta in bilico: Polito studia le alternative
Immagine box news Serie B Avellino, scontri prima della Samp. Il testimone: "Bombe carte e fumogeni, non si è capito nulla"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Manfredi non può parlare del club né andare al Ferraris: gli accordi con Tey
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
Immagine box news Serie C Altamura, dopo l'esonero di Memushaj c'è Raffaele: manca solo l'ufficialità
Immagine box news Serie C Giudice Sportivo, Pescara e Barletta le società più multate dopo l'ultimo turno
Immagine box news Serie C Perugia, inibizione fino al 13 gennaio 2027 per Gaucci: multa da 500 euro
Immagine box news Serie C Ostiamare, esperienza per la difesa: preso Cotali a parametro zero
Immagine box news Serie C Cosenza, stangata su Coppitelli: due turni di stop dopo le proteste
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa
Immagine box news Pronostici Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Qualificazioni Mondiali Femminili: sorpresa Polonia, out il Belgio. Tutti i risultati
Immagine box news Calcio femminile Italia, Rosucci: "Contro la Finlandia servirà attenzione, ma avremo più spazio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Bonansea prepara la sfida alla Finlandia: "Servirà curare ogni dettaglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Greggi: "Manca visibilità, noi stiamo facendo del nostro meglio"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Severini ammette: "La prestazione non è stata perfetta, dobbiamo migliorare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Obiettivo raggiunto, ma dobbiamo migliorare rispetto a queste 2 gare"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
13 ottobre 1974, l'Ascoli di Costantino Rozzi "perde" il primo punto in Serie A
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto della 6ª giornata: chi sale e chi scende
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio