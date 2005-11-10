Inter, Capello dopo il ko con il Brugge: "Ha giocato sotto ritmo, condizione preoccupante"

Notte fonda in Champions League per l'Inter, che incassa la seconda sconfitta in altrettante partite nella competizione. Il Brugge si è imposto per 4-3 a San Siro, lasciando i nerazzurri ancora fermi a zero punti. Dagli studi di Sky, Fabio Capello ha commentato così la prestazione della squadra di Simone Inzaghi:

"Sommer aveva detto che l'Inter non avrebbe dovuto sottovalutare il Brugge. È successo esattamente questo: l'Inter ha giocato sotto ritmo, mentre il Brugge ha giocato bene, con grande velocità, pur concedendo qualche pallone ai nerazzurri. Ogni volta che ripartivano, però, si mettevano nelle condizioni di fare gol. Martinez ha commesso un grave errore, ma ha fatto anche alcune parate. L'Inter non riusciva a recuperare palla e non andava mai a pressare. Secondo me, i nerazzurri non c'erano con la testa. Ho visto una squadra con una condizione fisica preoccupante".