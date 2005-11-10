Pisa, Petagna resta in dubbio per la sfida con la Cremonese

Il Pisa ha ripreso questa mattina la preparazione al Centro Sportivo di San Piero a Grado dopo una giornata di riposo. I nerazzurri si preparano a tornare alla Cetilar Arena sabato alle 19:30, quando affronteranno la Cremonese nell'ottava giornata di Serie B.

La notizia principale riguarda Antonio Caracciolo, tornato ad allenarsi con i compagni dopo lo stop. Le prossime sedute saranno importanti per capire se il capitano potrà essere a disposizione di Paolo Bianco già per la gara di sabato.

Resta invece da valutare la situazione di Andrea Petagna, che non ha ancora ripreso il lavoro in gruppo. La sua presenza contro la Cremonese è in dubbio: lo staff monitorerà le sue condizioni nei prossimi giorni per verificare se ci saranno i presupposti per il rientro. Come riportato da Sestaporta.news, filtra un cauto ottimismo, ma serviranno ulteriori valutazioni.