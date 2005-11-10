Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro

Sono ore di riflessione in casa Giugliano, dove la società sta valutando il futuro di Raffaele Di Napoli. Come riportato da Lacasadic.com, a pesare è soprattutto la sconfitta per 0-4 contro l'Inter U23 nel recupero della settima giornata, arrivata dopo un'altra battuta d'arresto.

I gialloblù hanno raccolto finora soltanto due vittorie e occupano il 18° posto in classifica. Le prossime ore saranno decisive per capire se la società confermerà la fiducia all'allenatore o se sceglierà di cambiare guida tecnica.