Giugliano, Di Napoli in bilico dopo il ko con l'Inter U23: ore decisive per il futuro
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:19Serie C
autore Daniel Uccellieri
13.10.2026 21:19Serie C
Dopo il pesante 0-4 contro l'Inter U23 e due sconfitte consecutive, il Giugliano valuta la posizione di Di Napoli.
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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Sono ore di riflessione in casa Giugliano, dove la società sta valutando il futuro di Raffaele Di Napoli. Come riportato da Lacasadic.com, a pesare è soprattutto la sconfitta per 0-4 contro l'Inter U23 nel recupero della settima giornata, arrivata dopo un'altra battuta d'arresto.
I gialloblù hanno raccolto finora soltanto due vittorie e occupano il 18° posto in classifica. Le prossime ore saranno decisive per capire se la società confermerà la fiducia all'allenatore o se sceglierà di cambiare guida tecnica.
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