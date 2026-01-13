Open VAR, De Marco: "Mkhitaryan-Rrahmani? Rigore giusto. Manca il giallo al difensore"

L'ex arbitro e attuale responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, Andrea De Marco, nella puntata di oggi di Oper VAR, ha parlato anche: "Il rigore è giusto, assolutamente. È uno di quegli episodi codificati, perché si tratta di un chiaro step on foot. Mkhitaryan anticipa Rrahmani che inevitabilmente gli dà il pestone. L'arbitro dal campo, probabilmente vista anche la velocità dell'azione, non ha visto ma il VAR si è comportato molto bene intervenendo e facendo rivedere all'arbitro l'episodio".

Manca un giallo a Rrahmani?

"Stiamo parlando di un intervento imprudente e ci stava il cartellino giallo per il difensore del Napoli".