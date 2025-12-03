Juventus, Kalulu: "Spalletti ha standard molto alti. Stiamo migliorando su due aspetti"

Bastano l'autogol di Palma e il gol su rigore di capitan Manuel Locatelli alla Juventus per battere 2-0 all'Allianz Stadium l'Udinese ed accedere ai quarti di finale di Coppa Italia, dove i bianconeri incontreranno la vincente della sfida in programma alla New Balance Arena di Bergamo questo pomeriggio alle 15:500 tra Atalanta e Genoa.

Al termine del match, il difensore francese della Juventus, Pierre Kalulu, ha parlato così ai canali ufficiali: "Era una partita importante per accedere al turno successivo. Le altre sono competizioni diverse ma sicuramente dà fiducia vincerla e vincerla così. Andiamo verso le prossime partite con più consapevolezza nei nostri mezzi".

Su Spalletti: "Il mister ci chiede sempre di recuperare palla in una zona più alta di campo possibile, stiamo migliorando anche dal punto di vista tecnico nella precisione dei passaggi. Ha degli standard alti e noi dobbiamo dare sempre di più, ha questo approccio positivo che ci stimola".