La Roma scopre Ziolkowski, Boniek: "Il tipo di difensore difficile da trovare oggi"

L'ex calciatore della Roma, Zbigniew Boniek, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano polacco Meczyki, ha parlato anche della prestazione del connazionale Ziolkowski, protagonista ieri sera nella sfida persa dai giallorossi contro l'Inter allo stadio Olimpico.

Boniek ha sottolineato la sua prestazione, alla quale ha raccontato di aver assistito direttamente dagli spalti dello stadio: "Stavo guardando la partita Roma-Inter dagli spalti e, quando è entrato, ho iniziato a innervosirmi un po' perché non volevo che commettesse errori: stava giocando contro attaccanti molto forti" - le sue parole raccolte da Vocegiallorossa.it - . "Ma ha svolto il suo ruolo molto bene. Il fatto che l'allenatore lo stia schierando e lo veda come quarta opzione la dice lunga su di lui e su come si è inserito nella squadra. Si è adattato al ritmo di un giocatore concentrato su una carriera lunga e di successo".

Poi ha aggiunto: "È il tipo di difensore difficile da vedere di questi tempi. È incredibilmente aggressivo, gioca sempre in avanti e gli piace scivolare. Semplicemente adora difendere. Oggi, i difensori puntano tutto a tenere la testa alta, a passare bene la palla e a giocare in attacco. Vogliono fare bella figura. E Janek è un difensore con cui non è esattamente divertente giocare".