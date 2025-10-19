Genoa, Vieira: "Manca fiducia. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri"

Termina 0-0 tra Genoa e Parma. I rossoblu non riescono a trovare la prima vittoria stagionale, nonostante la superiorità numerica dal 42° minuto del primo tempo. Tante occasioni per la squadra di Vieira che, al settimo di recupero ha avuto la chance di vincerla con il rigore di Cornet, ipnotizzato da Suzuki. Genoa che rimane in fondo alla classifica con 3 punti.

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, ha parlato l'allenatore francese, Patrick Vieira, queste le sue parole.

"E' un momento molto difficile. Abbiamo visto una squadra che ha giocato per vincere, loro sono venuti per non perdere. Abbiamo avuto un rigore ma non siamo riusciti a segnare, fa vedere che ci manca fiducia. Sarebbero stati tre punti importanti a livello mentale".

Come si interrompe questa striscia negativa?

"Bisogna continuare ad avere l'atteggiamento giusto. Abbiamo avuto 4-5 occasioni, il loro portiere ha fatto una grande partita. Dobbiamo avere la certezza che siamo forti".

Come potete trovare gol?

"I gol ti fanno vincere le partite. Ekhator è entrato bene, Venturino anche. Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri, manca un po' di fiducia ma dobbiamo accettare le difficoltà e la frustrazione dei tifosi".

Il rigore doveva tirarlo Cornet?

"E' un giocatore di qualità, ha sbagliato come hanno fatto tanti grandi giocatori. Si sentiva di tirare lui, ha preso il pallone ma ha sbagliato. E' importante continuare a lavorare e mantenere questa umiltà".