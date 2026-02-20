TMW Tre sconfitte su tre in Champions, la spiegazione di Damiani: "Calcio italiano è mediocre"

Flop in Champions per le italiane. In settimana le tre formazioni impegnate nella coppa dalle grandi orecchie sono state sconfitte, anche pesantemente, nel match di andata. L'Inter è stata battuta 3-1 dal Bodo/Glimt, la Juventus travolta 5-2 dal Galatasaray e l'Atalanta ko a Dortmund per 2-0. Oscar Damiani, intervistato dai nostri taccuini per la rubrica "A tu per tu" ha analizzato il momento e dato una spiegazione a queste tre battute d'arresto:

"Dobbiamo farcene una ragione: il calcio italiano è mediocre. Nei club abbiamo tanti stranieri, la Nazional quindi non è di grande livello. Bisogna farsene una ragione, da appassionato però dico che questa situazione non mi piace. Nelle coppe non andiamo avanti, in Nazionale non andiamo avanti, gli stadi sono quelli che sono. Bisognerebbe farsi qualche domanda se ad andare male non è lo sport italiano, ma il calcio".

