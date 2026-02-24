Osimhen apre alla Juve, Marotta smentisce i contatti con Simeone: le top news delle 22

Victor Osimhen, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: “La Juventus è uno dei club più importanti, sono ricchi di storia e hanno un sacco di leggende che han giocato per questo club. Quando mi hanno parlato all’epoca ero desideroso di venire prima che si presentasse il Galatasaray, c’erano un po’ di ostacoli. Questo trasferimento poi non si è realizzato ma se ci saranno opportunità in futuro ci sono diversi club in cui mi piacerebbe giocare. Giocare qui sarebbe un privilegio, per un giocatore è l’ideale. Ma sono felice nel club in cui sono, amo moltissimo il Galatasaray. Per il futuro non so cosa potrà accadere. Il 90% dei calciatori al mondo vorrebbe giocare alla Juventus".

Alla vigilia della gara contro l'Atalanta, Niko Kovac ha parlato in conferenza stampa della gara di ritorno di domani sera: "Scholotterberk ed Emre Can li abbiamo definitivamente recuperati. Loro saranno della partita domani sera. Purtroppo invece non ci sarà Filippo Mané, ma proveremo comunque a giocarcela. Probabilità di passare? E' sempre un 50%. Dobbiamo affrontare questa gara rimanendo concentrati esattamente come all'andata. Noi dobbiamo migliorare sotto il profilo della qualità".

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, smentendo in toto le voci di pre-accordo con Simeone: "Definiamola una fake news, assolutamente. Non c'è neanche da parlarne, perché siamo straordinariamente contenti di Chivu. Forse siamo stati anche un pochino fortunati, ma la fortuna è una circostanza favorevole. Nella sostanza Chivu sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza di allenare l'Inter".