Osimhen in gruppo, sfiderà la Juve. Stagione finita per Cissè: le top news delle 18

Stagione ormai finita per Alphadjo Cissè, talentuoso trequartista valorizzato dal Catanzaro di Alberto Aquilani, che dovrà però fare a meno del giocatore da ora in avanti. L'infortunio patito contro la Reggiana, infatti, si è rivelato più grave del previsto, tanto da dover necessitare un'operazione chirurgica, avvenuta in queste ore e gestita dallo staff del Milan, che in inverno aveva prelevato dall'Hellas Verona il classe 2006 pur lasciandolo in prestito in Calabria per completare il percorso di crescita.

Victor Osimhen si è allenato col gruppo in vista della sfida che il Galatasaray giocherà domani sera all'Allianz Stadium contro la Juventus, gara valida per il ritorno del playoff di Champions League dopo il 5-2 dell'andata a Istanbul. Il nigeriano viene ritratto negli scatti proposti dal club turco sui propri canali ufficiali, a testimonianza di come il problema al ginocchio accusato nella gara di andata sia in via di risoluzione.

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Galatasaray, ha parlato anche della voglia di Kenan Yildiz di essere presente alla gara di ritorno dei playoff di Champions League, con i bianconeri che andranno alla caccia dell'impresa di ribaltare il 5-2 dell'andata: "Per noi lui è già un leader, anche se è molto giovane. È un punto di riferimento e lo fa vedere con la serenità che ha anche nei momenti più difficili".