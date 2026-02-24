Serie A, la Top 20 dopo 26 giornate: Inter dominante, occupati 2/3 del podio

Questa la Top 20 di Serie A dopo 26 giornate, che vede l'Inter dominante anche qui. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.71 (24)

2. Piotr Zielinski (Inter) 6.56 (18)

3. Gleison Bremer (Juventus) 6.54 (14)

4. Adrien Rabiot (Milan) 6.47 (18)

5. Christian Pulisic (Milan) 6.47 (16)

6. Luka Modric (Milan) 6.46 (24)

7. Martin Baturina (Como) 6.46 (14)

8. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44 (26)

9. Nico Paz (Como) 6.44 (25)

10. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (18)

11. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)

12. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (23)

13. Kenan Yildiz (Juventus) 6.39 (23)

14. Scott McTominay (Napoli) 6.39 (23)

15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.38 (26)

16. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38 (17)

17. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.38 (17)

18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.35 (23)

19. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (20)

20. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.34 (16)

- - -

Sassuolo - Hellas Verona 3-0

40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi

Juventus - Como 0-2

11' Vojvoda, 61' Caqueret

Lecce - Inter 0-2

75' Mkhitaryan, 82' Akanji

Cagliari - Lazio 0-0

Genoa - Torino 3-0

22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias

Atalanta - Napoli 2-1

18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)

Milan - Parma 0-1

80' Troilo

Roma - Cremonese 3-0

59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli

Fiorentina - Pisa 1-0

13' Kean

Bologna - Udinese 1-0

75' rig. Bernardeschi

CLASSIFICA

1. Inter 64

2. Milan 54

3. Napoli 50

4. Roma 50

5. Juventus 46

6. Como 45

7. Atalanta 45

8. Bologna 36

9. Sassuolo 35

10. Lazio 34

11. Udinese 32

12. Parma 32

13. Cagliari 29

14. Genoa 27

15. Torino 27

16. Fiorentina 24

17. Cremonese 24

18. Lecce 24

19. Pisa 15

20. Hellas Verona 15

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

9 reti: Paz (Como)

8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)

PROSSIMO TURNO

Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)

Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)

Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)

Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)

Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)

Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)

Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)

Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)