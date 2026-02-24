Serie A, la Top 20 dopo 26 giornate: Inter dominante, occupati 2/3 del podio
Questa la Top 20 di Serie A dopo 26 giornate, che vede l'Inter dominante anche qui. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.71 (24)
2. Piotr Zielinski (Inter) 6.56 (18)
3. Gleison Bremer (Juventus) 6.54 (14)
4. Adrien Rabiot (Milan) 6.47 (18)
5. Christian Pulisic (Milan) 6.47 (16)
6. Luka Modric (Milan) 6.46 (24)
7. Martin Baturina (Como) 6.46 (14)
8. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44 (26)
9. Nico Paz (Como) 6.44 (25)
10. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (18)
11. Lautaro Martínez (Inter) 6.42 (24)
12. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (23)
13. Kenan Yildiz (Juventus) 6.39 (23)
14. Scott McTominay (Napoli) 6.39 (23)
15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.38 (26)
16. Marc-Oliver Kempf (Como) 6.38 (17)
17. Hakan Çalhanoğlu (Inter) 6.38 (17)
18. Alessandro Bastoni (Inter) 6.35 (23)
19. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (20)
20. Domenico Berardi (Sassuolo) 6.34 (16)
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)