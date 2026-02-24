Galatasaray, Buruk teme la Juve: "Non siamo ancora passati. Osimhen? È pronto"

Okan Buruk, allenatore del Galatasaray, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di ritorno con la Juventus: “Non è ancora finito, abbiamo vinto la prima partita ma c’è ancora una gara molto importante e difficile, come quella di domani. Sappiamo di affrontare una squadra forte, che non ha giocato molto bene la prima partita, ma ora saranno in casa. Spalletti è un grande allenatore e sappiamo di non essere ancora passati”.

A Istanbul due partite: nel secondo tempo siete esplosi. Si aspetta un andamento del genere anche domani?

“Ogni gara è diversa, partiamo da un vantaggio di tre gol e dobbiamo pensarci, ma dobbiamo anche fare il nostro gioco. Nel primo tempo in casa abbiamo pressato tanto, nella ripresa siamo stati più forti e abbiamo fatto molto bene, è finito 4-0. Il calcio è così, loro hanno giocatori forti come Yildiz, Conceicao, David. Non siamo tranquilli, dobbiamo essere più forti rispetto alla prima partita”.

Come sta Osimhen?

“Nell'ultima gara abbiamo fatto un po' di rotazioni, cambiando sei rotazioni. Aveva qualche fastidio al ginocchio, però domani è pronto per giocare".