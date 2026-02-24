Serie A, i migliori 5 italiani dopo 26 giornate: tre interisti e due portieri in classifica
Inter dominante nella classifica dei migliori calciatori italiani di Serie A dopo 26 giornate. Dimarco nettamente al comando. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:
1. Federico Dimarco (Inter) 6.71 (24)
2. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.44 (26)
3. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.44 (18)
4. Nicolò Barella (Inter) 6.41 (23)
5. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.38 (26)
- - -
Sassuolo - Hellas Verona 3-0
40' Pinamonti, 44' e 62' Berardi
Juventus - Como 0-2
11' Vojvoda, 61' Caqueret
Lecce - Inter 0-2
75' Mkhitaryan, 82' Akanji
Cagliari - Lazio 0-0
Genoa - Torino 3-0
22' Norton-Cuffy, 40' Ekuban, 83' Messias
Atalanta - Napoli 2-1
18' Beukema (N), 61' Pasalic (A), 81' Samardzic (A)
Milan - Parma 0-1
80' Troilo
Roma - Cremonese 3-0
59' Cristante, 77' Ndicka, 86' Pisilli
Fiorentina - Pisa 1-0
13' Kean
Bologna - Udinese 1-0
75' rig. Bernardeschi
CLASSIFICA
1. Inter 64
2. Milan 54
3. Napoli 50
4. Roma 50
5. Juventus 46
6. Como 45
7. Atalanta 45
8. Bologna 36
9. Sassuolo 35
10. Lazio 34
11. Udinese 32
12. Parma 32
13. Cagliari 29
14. Genoa 27
15. Torino 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Paz (Como)
8 reti: Douvikas (Como), Kean (Fiorentina), Yildiz (Juventus), Leao e Pulisic (Milan), Hojlund (Napoli)
PROSSIMO TURNO
Parma - Cagliari (27 febbraio, ore 20.45, DAZN)
Como - Lecce (28 febbraio, ore 15, DAZN)
Hellas Verona - Napoli (28 febbraio, ore 18, DAZN)
Inter - Genoa (28 febbraio, ore 20.45, DAZN o Sky)
Cremonese - Milan (1° marzo, ore 12.30, DAZN)
Sassuolo - Atalanta (1° marzo, ore 15, DAZN)
Torino - Lazio (1° marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Roma - Juventus (1° marzo, ore 20.45, DAZN)
Pisa - Bologna (2 marzo, ore 18.30, DAZN)
Udinese - Fiorentina (2 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)