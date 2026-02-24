Live TMW Borussia Dortmund, Kovač: "Vietato sottovalutare l'Atalanta. Inacio? Cresciuto bene a Bergamo"

18:25 – Domani si giocherà Atalanta-Borussia Dortmund di Champions League. Niko Kovač presenta così la gara valida per i playoff della Coppa dei Campioni. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell'allenatore giallonero in diretta dalla New Balance Arena. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 18:45.

19:00 - Comincia la conferenza stampa di Kovac

Come stanno Scholotterberk ed Emre Can?

"Li abbiamo definitivamente recuperati. Loro saranno della partita domani sera. Purtroppo invece non ci sarà Filippo Mané, ma proveremo comunque a giocarcela".

Come commenta il boicottaggio dei tifosi del Dortmund?

"E' chiaro che dispiace molto per la loro assenza. Nonostante ciò ci saranno anche molti tifosi che proveranno a sostenerci. Non dobbiamo dimenticare che giocare in casa contro l'Atalanta è molto difficile soprattutto per l'atmosfera molto calda".

Quante probabilità ha di passare il Dortmund?

"E' sempre un 50%. Dobbiamo affrontare questa gara rimanendo concentrati esattamente come all'andata. Noi dobbiamo migliorare sotto il profilo della qualità".

Cosa ne pensa della questione Inacio dopo le parole di Percassi?

"Non ho ne visto, ne sentito nulla. Samuele ritorna a Bergamo e per lui è sicuramente una gara importante. E' un giocatore del Borussia Dortmund e sta dando il massimo per crescere. Lui pensa ovviamente solo al campo".

TMW - A Dortmund Samuele Inacio quanto si è visto di quello che gli è stato insegnato a Bergamo?

"Molto. Samuele è un bravissimo ragazzo dove ha avuto anche una buona educazione: merito della famiglia, ma anche ovviamente dell'Atalanta che ha lavorato molto su di lui e sono soltanto per quello che sta facendo in campo. Sta facendo bene e continuerà a crescere".

Come affronterà la gara di domani?

"L'Atalanta è una squadra forte. Noi non dobbiamo pensare di chiuderci e preservare il risultato dell'andata. Serve lottare su ogni pallone esattamente come una settimana fa".

19:13 - Termina la conferenza stampa di Kovac