Ottolini sarà ds della Juventus, le sue migliori operazioni al Genoa tra acquisti e cessioni

Nelle prossime ore la Juventus è pronta ad ufficializzare l'ingresso nel suo organigramma di Marco Ottolini, che si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo della Vecchia Signora e andrà ad affiancare Comolli e Modesto nell'area mercato della società bianconera.

Nel curriculum di Ottolini c'è fino a qui una sola esperienza da direttore sportivo, quella che ha vissuto al Genoa dall'estate del 2022 fino all'autunno del 2025, quando è stato sollevato dal suo incarico e sostituito da Diego Lopez in virtù delle difficoltà palesate a inizio stagione dai liguri.

Può essere utile osservare quali siano state le operazioni migliori di Ottolini nei tre anni e qualche mese da Ds del Genoa. Tra acquisti e cessioni, si trovano anche dei prodotti del vivaio Juventus come per esempio Dragusin e De Winter, entrambi valorizzati e lanciati sul grande palcoscenico grazie a quanto sono stati capaci di fare con il Grifone. E poi ancora Retegui, ma anche Martinez, attuale secondo portiere dell'Inter. Senza dimenticarsi dell'ultimo guizzo, quello che ha permesso al Genoa di assicurarsi a bassissimo prezzo Norton-Cuffy, già sul taccuino delle big.

I MIGLIORI ACQUISTI DI OTTOLINI AL GENOA (2022-2025)

Mateo Retegui dal Tigre per 15,3 milioni di euro (2023/24)

Koni De Winter dalla Juventus per 11 milioni di euro (2024/25)

Radu Dragusin dalla Juventus per 9,7 milioni di euro (2023/24)

Ruslan Malinovskyi dall'Olympique Marsiglia per 7,7 milioni di euro (2023/24)

Josep Martinez dal Lipsia per 3,5 milioni di euro (2023/24)

Brooke Norton-Cuffy dall'Arsenal per 2 milioni di euro (2024/2025)

Aaron Martin a costo zero dal Mainz (2023/2024)

LE MIGLIORI CESSIONI DI OTTOLINI AL GENOA (2022-2025)

Radu Dragusin al Tottenham per 25 milioni di euro (2023/24)

Mateo Retegui all'Atalanta per 20,9 milioni di euro (2024/25)

Koni De Winter al Milan per 20 milioni di euro (2025/2026)

Albert Gudmundsson alla Fiorentina per 18,9 milioni di euro [5,9 di prestito e 13 di riscatto] (2024/2025)

Honest Ahanor all'Atalanta per 17 milioni di euro (2025/2026)

Andrea Cambiaso alla Juventus per 15 milioni di euro (2022/23)

Josep Martinez all'Inter per 14 milioni di euro (2024/25)