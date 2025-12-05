Padovano: "Mi aspetto la Juventus continui il trend. Spalletti e Conte devastati dagli infortuni"

Michele Padovano, ex giocatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la decisione da parte di Luciano Spalletti di partire domenica mattina e tornare la sera subito dopo il fischio finale del match tra Napoli e Juventus: "Può darsi voglia evitare qualsiasi tipo di disturbo anche la notte, questo sicuramente ce lo potrà dire lui e nessuno più di lui, perché credo che in conferenza stampa questa domanda sicuramente gli verrà fatta e lui darà la sua onesta spiegazione. Quindi è una cosa sicuramente insolita, però se ha deciso così avrà avuto le sue buonissime ragioni, penso".

Cosa si aspetta dalla Juventus nel match del Maradona?

"Che continui sicuramente il trend positivo che ha portato Spalletti a queste tre vittorie consecutive. Quindi sicuramente la Juventus dovrà andare a Napoli cercando di fare il risultato perché qualora non dovesse arrivare un risultato positivo, si allungherebbe veramente troppo il distacco soprattutto dal Napoli che è una delle favorite di questo campionato secondo me".

Gli infortuni potrebbero cambiare i piani della Juventus?

"Mi aspetto che Spalletti dia continuità alle prestazioni dei bianconeri. Se devo essere obiettivo, dico che da entrambe le parti sicuramente gli infortuni hanno obbligato le squadre ad adattarsi in maniera importante devastandole".