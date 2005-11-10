Il Pafos di Giaretta avvisa: "Atalanta top club, ma in contropiede noi siamo pericolosi"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, ha concesso un'intervista a Sky Sport a poche ore dalla sfida di Conference League con l'Atalanta. Di seguito le dichiarazioni del dirigente dei ciprioti.

Le parole di Giaretta in vista dei nerazzurri

Sul Pafos ancora in Europa: "Siamo contenti, perché siamo per il terzo anno di fila in una competizione europea. La Conference League è una bellissima competizione, continuiamo a crescere e stasera affronteremo una grande squadra che ha vinto l'Europa League appena due anni fa".

Sulla sua vita a Cipro: "Non mi posso lamentare, è un bellissimo posto e la qualità della vita è molto alta. Da questo punto di vista è la Premier League".

Sui segreti del Pafos: "Il nostro segreto è stata la programmazione. Il progetto mi ha subito attirato e mi ha fatto scattare l'ambizione. La Champions mancava alla mia carriera e l'abbiamo giocata. Abbiamo centrato un sogno e ora vogliamo continuare a crescere".

Sulla partita di stasera: "Possiamo essere una squadra pericolosa nelle ripartenze, abbiamo un gioco solido ed energetico, oltre a buona organizzazione. Al di là delle assenze in casa Atalanta, va detto comunque che giochiamo contro un top club che ha una rosa di assoluto rispetto. Sarà una partita tosta per noi, cercheremo di fare del nostro meglio".