Pafos, Giaretta: "Stiamo crescendo tantissimo. Ecco il nostro maggior punto di forza"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel giorno di vigilia del match contro l'Atalanta, prima giornata della League Phase di Conference League: "Siamo una squadra con entusiasmo che sta costruendo le sue fondamenta da una base molto giovane. Questa sarà la nostra terza esperienza europea e siamo molto orgogliosi. L'anno scorso ci siamo tolti belle soddisfazioni facendo un bel percorso in Champions League, quest'anno partiamo in una bellissima Conference League contro un top club come l'Atalanta. Siamo una squadra dinamica, che ha voglia di continuare a performare".

Quanto siete cresciuti in questi tre anni?

"Stiamo crescendo tanto e molto velocemente. Veniamo da tre anni in cui abbiamo vinto tutto ciò che potevamo vincere nel nostro campionato e per il terzo anno di fila giocheremo in Europa. Domani sarà una gara impegnativa a prescindere dalle difficoltà che sta riscontrando l'Atalanta. Sarà una partita difficile, cercheremo di fare il nostro meglio giocando di ripartenza con voglia di far male".

Quali sono i vostri punti di forza?

"Io credo che i club medio piccoli stanno assottigliando molto il gap con i club grandi, anche in campo internazionale. Uno dei nostri punti di forza sono le ripartenze: abbiamo transizioni forti, veloci e improvvise. Lavoreremo su questo anche domani".

C'è un giocatore che consiglierebbe ai club italiani?

"Ce ne sono più di uno. Se performiamo per tre anni di fila in Europa vuol dire che il collettivo sta crescendo parecchio. Anche domani cercheremo di far bene contro un Atalanta che viene da una vittoria importante".