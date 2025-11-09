Palacios verso l'addio all'Inter a gennaio. Le pretendenti tra Centro e Sudamerica

Tra i giocatori che potrebbero lasciare la rosa dell'Inter a gennaio, o sono comunque in procinto di farlo, si trova anche il difensore centrale Tomas Palacios (22 anni), classe 2003 argentino di piede mancino che è ai margini del progetto tecnico nerazzurro e che di recente si è anche dovuto fermare ai box per via di un infortunio.

Secondo quanto riferito dal portale specializzato FcInterNews.it, ci sono interessamenti in arrivo dall'America latina per Palacios, sia dal centro che dal sud del Continente. In particolare si starebbero muovendo il Gremio e il Santos in Brasile, le due squadre che tra l'altro si erano fatte vive già nel corso dell'ultima estate per il 2003 dell'Inter. E poi ancora, Palacios è nel mirino dell'Independiente de Rivadavia, in patria, e dei messicani del Puebla. La formula per il potenziale trasferimento di Palacios è quella a base prestito, con però l'inserimento di un diritto di riscatto.

Sono ancora zero le presenze di Palacios con la maglia dell'Inter in questa stagione. Il difensore centrale 22enne è stato convocato da Chivu per andare almeno in panchina nelle prime 7 giornate di Serie A, prima poi di doversi fermare ai box per un infortunio. A gennaio potrebbe direttamente cambiare maglia.