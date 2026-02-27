Palestra: "Ai videogiochi mi fanno veramente scarso, parlerò con Pardo. Nazionale? Obiettivo"
Obiettivo Nazionale per Marco Palestra, punto di forza del Cagliari di Fabio Pisacane. Che a Repubblica parla anche della sua abilità nei videogiochi: "Non sono male, ma non ci gioco più moltissimo: solo con amici e compagni di squadra. Evito però di usare me stesso, mi hanno fatto veramente scarso. Dovrei chiedere a Pierluigi Pardo, che dà la voce alle partite dei videogame, di mettere una buona parola".
Magari, a essere valutato diversamente la aiuterà la chiamata della Nazionale maggiore.
"È un obiettivo e un sogno. Ma so che solo grazie a grandi prestazioni qui a Cagliari posso ambire a grandi traguardi".
