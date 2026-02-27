Palestra: "Amo il duello: vedo un avversario e penso a come superarlo. Emozioni? Non ho tempo"

L’esterno con più dribbling riusciti in Europa è Marco Palestra, punto di forza del Cagliari di Fabio Pisacane: "Quando vedo un avversario davanti, immagino immediatamente come posso superarlo. Se poi è più bravo lui e mi prende la palla, va bene, ma mi piace il duello", ha detto oggi il giocatore nativo di Buccinasco a La Repubblica.

Sull'ambiente trovato a Cagliari ha detto: "È bellissimo, siamo tanti giovani, ma c’è anche qualcuno un po’ più grande che ci insegna come vivere le partite, aiuta avere compagni esperti, che hanno vissuto molto più calcio di noi. Come ho vissuto la scalata? C’è poco tempo per pensare: molto tempo per godersi le emozioni non c’è".

Prima stagione da titolare di altissimo livello

25 presenze e 1 gol in Serie A per Palestra in questa stagione, ma soprattutto 4 assist: Pisacane ha mostrato fiducia totale nel suo esterno classe 2005, titolare in tutte le gare disputate dal Cagliari in campionato meno una (proprio Cagliari-Parma dell'andata, ndr) e quasi sempre per l'intera durata della partita. Di lui si parla come un grande protagonista del prossimo mercato estivo, con l'Inter in particolare che lo tiene d'occhio come possibile erede di Dumfries per la fascia destra del 3-5-2 di Chivu.