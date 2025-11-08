Palla alla Juve, ma non punge il Toro: Paleari rischia ma tiene il derby sullo 0-0 al 45'
La superiorità tecnica non basta alla Juventus per concludere in vantaggio il primo tempo del derby della Mole. Reti bianche, all’intervallo, nella sfida dello Stadium con il Torino.
Il live TMW di Juventus-Torino
La Juve fa ma non sblocca la partita: i bianconeri tengono il pallone e lo smistano da destra a sinistra, senza però riuscire a portarsi in vantaggio. Bel piglio di Vlahovic: il serbo costruisce per McKennie, che si infila ma non colpisce. Koopmeiners difensore per modo di dire: l’olandese è quasi sempre nella metà campo avversaria, spesso anche in area. Alla mezz’ora un fulmine del Toro, innescato da una giocata clamorosa di Ngonge con la suola: Simeone controlla male e Di Gregorio abbranca in presa bassa.
Con l’approssimarsi del duplice fischio, la musica non cambia. Al predominio territoriale (75-25 di possesso palla) non corrisponde un’autentica pericolosità offensiva, al netto della gran parata di Paleari sulla velenosa conclusione di Conceicao, decisiva quanto impercettibile e perciò non vista dall’arbitro. Il portiere dei granata rischia grosso in extremis, quando colpisce Vlahovic, dopo il pallone, con un pugno in uscita alta: “È un tipo di episodio visto più volte l’anno scorso: come sappiamo - spiega Luca Marelli su Dazn -, se il portiere prende il pallone viene considerato scontro di gioco”. Il derby, delicato per entrambe, resta sullo zero a zero.