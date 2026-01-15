Palladino: "Mi piace molto come si impone Bernasconi. Zalewski? È veramente forte"

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pisa, ha parlato anche dei suoi esterni Bernasconi e Zalewski. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta:

Bernasconi su cosa deve migliorare oggi per consacrarsi domani?

"È un giovane con molta personalità, ha retto l'urto anche della Champions League. Sta facendo molto bene ed è un grande professionista. Mi piace molto come s'impone questo ragazzo. Sicuramente deve continuare così e migliorare in tutto: diamogli tempo e Bernasconi crescerà bene".

Zalewski in pianta stabile davanti?

"Lui è un giocatore molto forte: capace di riadattarsi in qualsiasi posizione. Davanti mi sta dando qualità e imprevedibilità, poi è chiaro che può giocare anche come esterno di centrocampo. Zalewski può giocare anche in ruoli diversi e lo ha dimostrato".

